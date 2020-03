Coronavirus Empfehlungen für den Quarantäne-Marathon

Wer lieber etwas Lustiges schauen möchte, dem sei "Die Ritter der Kokosnuss" empfohlen. Der Film von Comedy-Regisseur Monty Python ist derzeit auf Netflix zu finden. Auch wer den Film schon kennt, kann ihn jetzt noch mal ansehen.

An der Filmfront ist außerdem zu erwähnen, dass die ersten beiden Teile der "John Wick" Filme derzeit auf der Plattform zu finden sind. Eine sichere Wahl für jeden, der den Corona-Stress für ein paar Stunden vergessen und sich von großartig inszenierter Action berieseln lassen möchte.

Fans von Animationsfilmen und Anime freuen sich seit Längerem über das immer größer werdende Angebot auf Netflix. Gerade auf die Sammlung der Studi-Ghibli-Filme sei hier hingewiesen. Eine tolle Sammlung von Animationsfilmen, die auch für Kinder geeignet sind. Für die Anime-Fans, die ihn noch nicht gesehen haben, empfiehlt sich "Your Name". Der Film erzählt eine Liebesgeschichte mit toller musikalischer Untermalung.

Perfekt für den Quarantäne-Marathon

Ebenso wie die Filme sind auch die Serien zahlreich auf Netflix vertreten. Mit den Angeboten können ohne Probleme mehrere Wochen damit verbracht werden, zu Hause auf der Couch zu sitzen. Perfekt also für den Quarantäne-Marathon!

Action gegen Langeweile

Der Schullehrer, der zum Drogenbaron aufsteigt: "Breaking Bad" ist ein packendes Charakter-Portrait und zeigt, wie sich Menschen langsam, aber drastisch verändern können. Wer noch nicht die Gelegenheit hatte, diese Serie zu schauen, sollte sie nachholen. Kleiner Tipp am Rande: Mit dem Film "El Camino" wurde die Geschichte der Serie zum Abschluss gebracht. Auch dieser ist derzeit auf der Streaming-Plattform zu finden.

Andere actionreiche Serien, die eine Erwähnung verdient haben: "Narcos" und "Altered Carbon". Beide spielen in sehr unterschiedlichen Settings, sorgen jedoch für gute Unterhaltung.

Lachen ist gesund

Gerade im Bereich der Comedy-Serien wird man auf Netflix dieser Tage erschlagen. Empfehlen können wir aus diesem Genre jedoch "Sex Education", "After Life" und "Master of None". In der ersten Serie beginnt der Sohn einer Sextherapeutin damit, seinen Mitschülern Ratschläge hinsichtlich ihrer Sexualität zu geben. In "After Life" beschließt ein einsamer Witwer nach dem Tod seiner Frau den Menschen so direkt und unmissverständlich wie möglich zu sagen, was genau er von ihnen hält. Dabei schert er sich weder um Höflichkeit noch um die Konsequenzen seiner Worte. Obwohl diese Serie unter Comedy läuft, ist ebenso im Drama einzuordnen, denn sie zeigt, wie Menschen mit Verlust umgehen.

Die letzte Serie in dieser Kategorie, "Master of None", ist eine semi-autobiografische Erzählung des Comedian Aziz Ansari und seinen Versuchen, dem Single-Dasein zu entkommen. Außerdem zu erwähnen und empfehlen: "Rick&Morty", "Bojack Horseman" und "Der Tatortreiniger".

Auf in eine andere Welt

Für diejenigen, die sich lieber in eine andere Welt flüchten möchten, ist sicher bei diesen Fantasy/Si-Fi- und Animationsserien etwas Passendes dabei.

Leider zu wenig beachtet, aber großartig erzählt: "Der dunkle Kristall". Die Serie begleitet unterschiedliche Helden in ihrem Bemühen, die Kontrolle über ihr eigenes Leben und ihren Planeten zurückzuerlangen. Besonders beeindruckend ist die ästhetische Umsetzung mit Puppen und Kulissen.

Etwas düster, aber fantastisch inszeniert ist "Dark". Eine deutsche Serie, die mehrfach ausgezeichnet wurde. Leider kann nicht zu viel über diese Serie gesagt werden, ohne potenziell zu spoilern.

Bildung auch in Isolation

Wer die Zeit nutzen möchte, um sich ein wenig zu bilden, für denjenigen gibt es eine große Auswahl an Dokumentationen auf Netflix. Unter diesen sind vor allem "Die Erde bei Nacht", "Unser Planet" und "Chefs Table" zu empfehlen.

Anime- und Animationsserien

Im Bereich der Anime- und Animationsserien ist die Auswahl in den letzten Jahren stetig gewachsen. Allen voran ist "Full Metal Alchemist" zu empfehlen. In diesem Anime reisen zwei Brüder durch die Welt und versuchen, die Geheimnisse der Alchemie zu ergründen, um endlich wieder zusammen sein zu können. Außerdem können auch "No Game no Life" und die erste Staffel von "One Punch Man" auf der Streaming-Seite gefunden werden. Außerdem ist die toll umgesetzte Animationsserie "Castlevania" zu erwähnen, die in der Welt und dem Setting der Videospielreihe angesiedelt ist.

Packend und bewegend

Im Bereich der Dramen können wir "Mindhunter", "Black Mirror" und "Mad Men" für einen Serienmarathon empfehlen. Mindhunter erzählt die Geschichte zweier FBI-Agenten, die als erste versuchen, ein Muster und psychologische Grundlagen für das Verhalten von Serienkillern zu erarbeiten. Hierzu führen sie packende Interviews mit inhaftierten Verbrechern, um deren Beweggründe zu erfahren. "Mad Men" zeigt die Strukturen und Charaktere im goldenen Zeitalter der 1960er-Jahre in New York. "Black Mirror" ist eine Serie, die sich ständig verändert und sich eine Menge Stilmittel aus unterschiedlichen Genres ausleiht. Sie ist abwechslungsreich und überraschend.

Etwas für die Kleinen

Die meisten der oben genannten Serien sind für Singles oder Paare geeignet. Viele der Menschen zu Hause müssen sich jedoch auch Gedanken darüber machen, ihre Kinder zu unterhalten. Neben Filmen wie "Drachenzähmen leicht gemacht" und der Sammlung an Studio-Ghibli-Filmen, die auf Netflix zu finden sind, gibt es mit "Der Prinz der Drachen" auch eine schön umgesetzte Animationsserie, die die Zeit vertreibt und die Zuschauer mit auf ein Abenteuer nimmt. Abgesehen davon gibt es mittlerweile auch mehrere Staffeln der Serie passend zum Film "Drachenzähmen leicht gemacht".

Alle Empfehlungen hier sind nur ein Bruchteil der verfügbaren Titel auf Netflix. Sie stellen dennoch einen guten Ausgangspunkt dar, um nicht komplett ohne Ziel zu sein auf der Suche nach guter Unterhaltung.