Coronavirus Drei weitere Todesfälle im Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis beträgt laut Landesgesundheitsamt 224,5 (Stand Samstag, 16 Uhr).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum sind laut DIVI-Intensivregister nur noch vier Intensivbetten frei (Stand Sonntag, 13 Uhr). 16 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinscher Behandlung, eine Person wird invasiv beatmet.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen ist wieder am Montag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag wurde dort von 159 Personen ein Abstrich genommen.

Die Corona-Hotlines des Gesundheitsamts (Gesundheit: Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung: Telefon 07721/9 13 76 70; Reiserückkehr: Telefon 07721/ 9 13 76 79) sind am Montag von 8 bis 11.30 sowie 14 bis 16 Uhr erreichbar.