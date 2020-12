Coronavirus Dornstetter Sportvereine hadern mit Impfzentrum in Riedsteighalle

Der Turnverein Dornstetten zum Beispiel könne nicht in die Georg-Feuerbacher-Halle ausweichen. Die Geräte, gerade auch für das Leistungsturnen, seien in der Riedsteighalle untergebracht und nicht in die andere Halle zu verlegen. Eberhardt bestätigt das: "Falls wir in eine andere Halle umziehen könnten, würden die notwendigen Trainingsgeräte fehlen."

Entscheidung innerhalb weniger Stunden getroffen

Der TV Dornstetten ist vom Schwäbischen Turnerbund offiziell mit dem Qualitätssiegel "STB-Turnschule Gerätturnen" ausgezeichnet. "Wir verfolgen einen gewissen Bildungsauftrag, der durch die Belegung der Halle leider vorerst entfallen muss", erklärt Eberhardt.

Zudem sei nach den aktuellen Corona-Verordnungen das Einzeltraining im Turnen denkbar. Jedoch wurde dies von der Stadt nicht erlaubt, so die TV-Interimsvorsitzende.

Was den Schulsport anbelangt, seien die Schüler bereits sehr eingeschränkt. "Ich merke auch meinen Schülern stark an, dass die nötige Bewegung fehlt", berichtet Vlasic, die an der Realschule Dornstetten unterrichtet.

Bürgermeister Haas ist bewusst, dass die aktuelle Situation nicht einfach zu bewältigen ist: "Allerdings sehe ich auch eine Verantwortung gegenüber dem Landkreis und dessen Einwohnern." Haas ist laut eigener Aussage großer Fan der SG Dornstetten. Gerade deswegen und auch auf den Schulsport bezogen sei die Entscheidung schwer gewesen.

Er versichert: "Dornstetten hat die Riedsteighalle nicht angeboten." Am vergangenen Montag sei das Landratsamt auf ihn zugekommen: Die Entscheidung über das Impfzentrum müsse innerhalb weniger Stunden fallen und dem Ministerium mitgeteilt werden. Einen anderen Standort habe das Landratsamt nicht parat gehabt, so Haas.

Ministerium fordert zentralen Standort

Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts, erklärt: "Vom Ministerium wurde ein einziger, zentraler Standort für ein Impfzentrum gefordert. Da sowohl Obertal als auch Horb nicht zentral liegen, war die Riedsteighalle in Dornstetten die passende Lösung. Vor allem da das passende Inventar und die Ausrüstung bereits von der Fieberambulanz im Frühjahr zur Verfügung stehen."

Warum das Impfzentrum unbedingt in der Ried­steighalle eingerichtet werden muss, ist den Vereinen allerdings nicht mitgeteilt worden und ihnen somit nicht klar. "Es war unglücklich für uns, die Entscheidung aus der Zeitung zu erfahren", sagt Eberhardt. "Es gibt andere Möglichkeiten für ein Impfzentrum. Wer sich impfen lassen will, der fährt doch auch weiter weg. Wenn es nur ein Impfzentrum im Kreis geben darf, muss es nicht unbedingt zentral liegen", so die Meinung der SG-Vorsitzenden Vlasic. Eberhardt teilt ihre Meinung: "Wir wohnen auf dem Land. Da muss sowieso in das Auto eingestiegen werden. Da kann man auch ein Stück weiter fahren."

Für Vlasic ist jedenfalls eines sicher: "Wenn der Standort des Impfzentrums noch geändert werden kann, sind wir die Ersten, die jubeln. Und wer weiß, ob noch ein Weihnachtswunder geschehen kann."