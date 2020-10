Coronavirus Chaos bei gemeldeten Infektionszahlen

Schaut man sich aber die Lage etwa im Kreis Calw an, so offenbart sich ein verwirrendes Kompetenzgerangel. Während das LGA am Dienstag dem Kreis im Nordschwarzwald einen Inzidenzwert von 49,0 zuschrieb, so übermittelte das Landratsamt in der Hesse-Stadt, dass die kritische Marke gerissen wurde. Hier ist von einem Inzidenzwert von 50,7 (Stand 20. Oktober, 17.15 Uhr) die Rede. Besonders abstrus: Noch am vorigen Tag war es genau umgekehrt. Da schrieb das LGA von einem gerissenen Wert, was das Landratsamt dementierte.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis sind unterschiedliche Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Umlauf. Während das örtliche Gesundheitsamt am Dienstag acht neue Fälle meldet, heißt es in der Auflistung des Landesgesundheitsamts, dass keine Neuinfektionen übermittelt worden seien. So gibt es auch bei der Sieben-Tages-Inzidenz unterschiedliche Angaben. Das Landratsamt nennt am Dienstag eine Inzidenz von 59, ergänzt um die Angabe "Stand: 19. Oktober", das Landesgesundheitsamt hingegen veröffentlicht den Wert von 46,6, was möglicherweise mit den nicht übermittelten Fällen zusammenhängt.