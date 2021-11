Festnahme nach Beerdigung Tochter von getöteter Gechingerin in U-Haft

Nach dem Tötungsdelikt an einer 75-jährigen Frau in Gechingen, gibt es nun erste Erkenntnisse der Polizei. Der Tod trat wohl durch die Einwirkung "stumpfer Gewalt" ein, teilt die Polizei mit. Die Verdächtige sitzt inwischen in U-Haft.