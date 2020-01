Coronavirus Bad Dürrheimer Lehrerehepaar spürt Auswirkungen

Allerdings überschlagen sich die Ereignisse im Moment. Nachdem die Zahl der Verdachtsfälle und der bestätigten Verdachtsfälle nahezustündlich steigt, kam es am Mittwoch in einer Lufthansa Maschine auf dem Flug nach Nanjing einen Verdachtsfall. Der Passagier und diejenigen in nächster Nähe wurden von den Behörden untersucht, zumal der betroffene Passagier vor zwei Wochen in Wuhan war, dort trat das Virus erstmals auf. Die Crew wurde nach Frankfurt zurückbeordert. Ob der Passagier tatsächlich infiziert ist, blieb zunächst unklar.

Für Jochen und Susanne Abert wird es diesbezüglich auch noch spannend. Sie befinden sich gerade auf einer seit langem geplanten Reise in Hongkong und müssten Ende der Woche eigentlich wieder nach China Einreisen. Sie hoffen, dass sie dies auch dürfen.

Lufthansa streicht Flüge von und nach China

Die Lufthansa beispielsweise hat am Mittwochnachmittag alle ihre Flüge von und nach China gestrichen. Europas größte Fluggesellschaft mit ihren Töchtern folgt damit angesichts des neuartigen Coronavirus ihrem Konkurrenten British Airways und anderen Fluggesellschaften, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt bestätigte.

Wie verschiedene Medien berichten, wird die Bundeswehr "in den nächsten Tagen" Deutsche und ihre Angehörigen aus der chinesischen Provinz Hubei ausfliegen, von der aus sich das neuartige Coronavirus ausbreitet.

Wuhan liegt rund 840 Kilometer westlich von Shanghai entfernt. Wegen der Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit hat die Stadt Shanghai Unternehmen aufgefordert, auch über die derzeit laufenden Feiertage zum chinesischen Neujahr hinaus geschlossen zu bleiben. Firmen sollen erst nach dem 9. Februar wieder die Arbeit aufnehmen, teilten die Behörden am Montag mit. Angeblich soll die Referentin, die bei einem deutsche Automobilzulieferer in Bayern einen Workshop leitete ebenfalls aus Shanghai stammen. Dort wurden in den vergangenen Tagen mehrere Verdachtsfälle auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus aus dem Umfeld der Workshopteilnehmer bestätigt.