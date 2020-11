Coronavirus 36 Neuinfektionen im Kreis Freudenstadt

Die Betroffenen wohnen in Empfingen (plus zwei), Eutingen (zwei), Freudenstadt (sechs), Glatten (zwei), Horb (13), Loßburg (eins), Pfalzgrafenweiler (sieben), Schopfloch (eins) und Waldachtal (zwei). Stand Mittwoch gab es 192 (plus 13) akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden, teilt das Landratsamt mit.

23 Personen aus Isolierung entlassen