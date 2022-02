Wegen Blitzer gebremst: Unfall Kleinbus fährt Fahrschulauto auf der B 462 ins Heck

Der städtische Blitzer steht am Freitag um die Mittagszeit an unerwarteter Stelle auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Schramberg: Ein überraschter Fahrschüler bremst deswegen so ab, dass eine nachfolgende Autofahrerin ihm ins Heck prallt.