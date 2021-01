Coronastille an Dreikönigstag Villinger Hexen fiebern 2022 entgegen

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

So ganz ohne Taufspruch mussten die Neuen diesmal indes allerdings nicht auskommen – am Spätnachmittag des Dreikönigstages war der Hexenvorstand über die sozialen Medien präsent und begrüßte sie. Einzig ihr Häs erhielten in diesen Tagen nicht alle, denn Eile sei diesbezüglich ja nicht angesagt, findet der Zunftmeister. "Die können in diesem Jahr sowieso nicht ausgeführt werden".

Wie das Hexenjahr ansonsten ablaufen wird, steht auch für Gildner in den Sternen. Man werde, so verspricht er, "je nach Infektionszahlen spontan reagieren". Für das erste Februarwochenende waren die beiden Hexenbälle in der Neuen Tonhalle geplant. Stattdessen findet nun am Samstag, 6. Februar, der Onlineball aller großen Villinger und Schwenninger Zünfte statt, an dem auch die Hexenzunft Villingen mitwirkt.

Hexenmagazin an die Mitglieder verschickt

Gildner hofft, dass man danach "irgendwann im Frühjahr" die Mitgliederversammlung für 2019 und 2020 abhalten kann, die vom 20. März auf den 5. November verlegt und dann zunächst komplett abgesagt werden musste. Mit etwas Glück können die Hexen am letzten Wochenende der Sommerferien ihr traditionelles Sommerfest auf dem Walkebuck feiern.

Und sobald es wieder möglich ist, öffnet das Hexenstüble in der Turmgasse zum regelmäßigen "Hock". Gerade wurde das Hexenmagazin an alle Mitglieder verschickt. So können sie immerhin bildlich und textlich verfolgen, was in ihrem Stüble zuletzt so passiert ist.

Am augenfälligsten ist die neu gestaltete Fassade der beiden Häuser Turmgasse 12 und 14. Sie sind in grün und rot gehalten und wurden von Uwe Waldvogel ganz frisch mit drei Hexen bemalt. So kann man sich derzeit wenigstens optisch an der Hexenzunft erfreuen.