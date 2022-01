1 Die neue Teststation am Furtwanger Rewe-Markt. Der siebenjährige Luca war tapfer und hat sich soben auf das Corona-Virus überprüfen lassen. Seine Mutter ist stolz auf ihn. Foto: Erol

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Seit wenigen Tagen ist das neue Corona-Testcenter am Furtwanger Rewe-Markt in der Allmendstraße in Betrieb – und das Interesse der Bevölkerung ist groß, wie die Betreiber berichten.















Link kopiert

Furtwangen - Vielen Einwohnern wird schon der Bauwagen aufgefallen sein, der neben dem Eingang des Supermarktes aufgestellt wurde. "Das Interesse der Furtwanger Bürger an der neuen Teststation war sehr überwältigend, deswegen musste ich mich an den ersten Tagen der Station mit den Bürgern intensiv austauschen" berichtet Lale Erol, stellvertretende Geschäftsführerin der ADL Handel GmbH und zugleich Betreiberin der Teststation in Furtwangen. Sie ist glücklich, dass das neue Angebot so gut angenommen wird.