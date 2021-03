Rauch zieht durchs ganze Haus Feuerwehr löscht Brand in Calwer Reihenmittelhaus

In einem Reihenhaus im Bereich der Weiherstraße/In der Eiselstätt in Calw ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude musste "entraucht" werden. Verletzt wurde niemand.