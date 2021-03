1 Eine reguläre Öffnung der Geschäfte ist für Regionen vorgesehen, in denen die Corona-Fallzahlen die gesetzlich verankerten Werte unterschreiten (Symbolbild). Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Bund und Länder weichen den Lockdown stärker auf als gedacht. Eine Notbremse greift, falls die Coronazahlen trotz mehr Tests hochschnellen. Ein Zwischenstand.

Berlin - Die Bund-Länder-Beschlüsse, die unserer Redaktion am Mittwochabend während der noch laufenden Ministerpräsidentenkonferenz bestätigt wurden, markieren einen Strategiewechsel im Kampf gegen das Coronavirus. Standen bisher vor allem Kontaktbeschränkungen bis zum vollständigen Lockdown im Zentrum der Gefahrenabwehr, diskutierte die Runde mit Kanzlerin Angela Merkels (CDU) nun einen Kurswechsel. „Jetzt verändern zwei Faktoren das Pandemiegeschehen deutlich“, hatte es schon in der Beschlussvorlage geheißen: „Die zunehmende Menge an Impfstoff und die Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests in sehr großen Mengen.“

Einzelhandel vor der Öffnung

Eine reguläre Öffnung der Geschäfte ist für Regionen vorgesehen, in denen die Corona-Fallzahlen die gesetzlich verankerten Werte unterschreiten. War in der Vorlage noch von 35 wöchentlichen Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner die Rede, zeichnete sich am Abend ab, dass Merkel dem Druck der Länder nachgeben und den höheren Wert von 50 akzeptieren würde. Abhängig von der Verkaufsfläche kann sich dann wieder eine bestimmte Anzahl Personen in Läden aufhalten. Konkret wird ein Kunde pro zehn Quadratmeter erlaubt – überschreitet die Fläche 800 Quadratmeter, erhöht sich die Zahl pro 20 Quadratmeter um eine Person.

Terminkunden bei höherer Zahl

Einkaufsmöglichkeiten soll es jedoch auch bei stärkerem Infektionsgeschehen. So wird Läden und Geschäften bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von weniger als 100 – was derzeit im größten Teil Deutschlands der Fall ist – sogenanntes Terminshopping gestattet. Sie können pro 40 Quadratmetern Verkaufsfläche online oder am Telefon vorab Zeitfenster vergeben. Die Stuttgarter Landesregierung hatte diese Möglichkeit kürzlich bereits ins Gespräch gebracht und will bis Freitag entscheiden, wie sie nun davon Gebrauch machen will.

Weitere Öffnungen vorgesehen

Analog zum Einzelhandel wird bei Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten oder Gedenkstätten verfahren. Unterhalb der gesetzlich verankerten Marke sollen sie weitgehend ohne Einschränkungen öffnen können, bei höheren Werten unterhalb von 100 nur für Besucher, die vorher einen Termin buchen und ihre Adresse hinterlassen. Draußen können Gruppen von bis zu zehn Personen gemeinsam Sport treiben dürfen, wenn sie in einer Gegend mit niedrigem Infektionsgeschehen leben. In der eingeschränkten Variante soll das nur für Kinder gelten.

Nachdem bereits viele Schüler in die Klassenzimmer zurückgekehrt und seit Wochenbeginn wieder Friseurbesuche möglich sind, beschlossen Bund und Länder am Mittwoch zudem die Öffnung weiterer Branchen. Das gilt von nächster Woche an bundesweit für den Buchhandel, Blumengeschäfte und Gartenmärkte – mit erlaubten Kundenzahlen wie im Einzelhandel. Auch körpernahe Dienstleistungen können mit einem Hygienekonzept und vorangegangenen Schnelltests wieder erbracht werden. Das gilt auch für Fahrschulen. Dem Beispiel Bayerns, das die Schließung der Baumärkte bereits aufgehoben hat, wollte die Länderrunde nicht folgen. Es wird jedoch damit gerechnet, dass das Nachbarland Baden-Württemberg schon in den nächsten Tagen nachzieht.

Perspektivische Schritte

Frühestens zwei Wochen nach der Öffnung des Einzelhandels und der Museen könnte der nächste Schritt folgen. Bei einer stabil niedrigen Infektionskennzahl wären dann die Außenbereiche von Cafés und Restaurants, Theater, Konzerthäuser, Kinos oder Fitnessstudios an der Reihe. Bei einer stabilen Sieben-Tages-Inzidenz unter 100 wäre dies auf Besucher, Gäste oder Kunden beschränkt, die einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest vorweisen können.

Kontakte weniger beschränkt

Die Regeln dafür, wie viele Personen sich mit anderen treffen dürfen, werden ebenfalls gelockert. Von Montag an dürfen sich Mitglieder des eigenen Haushalts nicht mehr nur mit einem Mitglied eines anderen Haushalts treffen, sondern mit mehreren. Die Gruppe darf jedoch nicht mehr als fünf Personen umfassen – Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden dabei jedoch nicht mitgezählt. Paare gelten als einem Hausstand zugehörig.

Notbremse bei steigenden Zahlen

Alle geplanten Lockerungsschritte werden mit einer „Notbremse“ versehen. Dies war insbesondere ein Anliegen von Kanzlerin Merkel, da ein Teil der Öffnungsmaßnahmen in einem Zahlenbereich stattfindet, in dem sie bisher die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter und somit auch die Kontrolle über die Pandemie nicht als gewährleistet ansah. Schon die Vorlage hatte an mehreren Stellen folgende Formulierung enthalten: „Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft“.

Schnelltests als Basis

Für das Öffnen bei höheren Infektionszahlen galt allen Teilnehmern eine ausgeweitete Teststrategie als Grundlage. Vorgesehen ist laut dem Beschluss nun, „bis Anfang April schrittweise“ drei zentrale Vorhaben umzusetzen. So sollen Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, Lehrkräfte und die Schülerschaft in jeder Präsenzwoche „das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest erhalten“. Unternehmen sollen das auf freiwilliger Basis auch ihren Beschäftigten anbieten, die nicht von zu Hause aus arbeiten – Details will die Bundesregierung am Freitag mit den Wirtschaftsverbänden klären.

Bund und Länder wollen darüber hinaus allen Bürgern einen Schnelltest pro Woche anbieten – in kommunalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder anderen behördlich autorisierten Anbietern. Zuvor war von bis zu zwei Tests die Woche die Rede gewesen – vor allem auf SPD-Seite gab es jedoch Bedenken, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür genug Schnelltest besorgen kann (siehe Text unten). Dieser musste sich für sein nicht mit den Bundesländern abgestimmtes Vorpreschen vor zwei Wochen viel Kritik der Regierungschefs anhören.

Kampagne auf dem Prüfstand

Die Sitzung der Ministerpräsidenten mit Merkel hatte am Nachmittag mit einer längeren Debatte über die Corona-Impfungen begonnen. So soll nun auf Vorschlag von Minister Spahn bereits Ende März damit begonnen werden, die Hausärzte in die Impfkampagne einzubeziehen. Grund dafür ist, dass nun Zug um Zug mehr Impfstoff zur Verfügung steht.