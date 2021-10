1 Am Klinikum in Villingen-Schwenningen müssen, wie hier in Essen, derzeit acht Corona-Patienten auf der Intensivstation versorgt werden. Foto: Strauch

Die Montagszahlen, die das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises zur Corona-Pandemie veröffentlicht, sind negativer Art: Zwei weitere Todesfälle kommen dazu.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Wie üblich sind die Montagszahlen markant, darin schlagen sich jeweils die Neuinfektionen des kompletten Wochenendes nieder. Konkret heißt das in dieser Woche: Die Zahl der seit Pandemiebeginn bekannt gewordenen Ansteckungen mit dem Coronavirus steigt im Schwarzwald-Baar-Kreis auf jetzt 12 825 Fälle (+132 seit Freitag), gleichzeitig werden 12 084 Genesene gemeldet (+111) sowie 222 Todesfälle (+2). Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt demnach bei 519 Personen (+19), 275 Personen davon sind vollständig geimpft.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Wieder mehr Fälle am Klinikum

Mit Stand zum Sonntag wurden 4987 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 519 an Covid-19 Infizierten sind 251 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, alle Fälle sind Delta-Varianten. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 24 am Coronavirus erkrankte Personen, davon sind vier Personen vollständig geimpft.

Acht Coronapatienten sind darunter

Von den 46 derzeit verfügbaren Intensivpflegebetten sind 43 belegt, acht davon durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Montag, 10.15 Uhr).