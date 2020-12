Corona-Zahlen im Kreis Rottweil Landrat spricht sich für Lockdown aus

Am Donnerstag kamen 86 neue Fälle hinzu, so dass die Gesamtzahl aller als infiziert gemeldeten Personen im Kreis nun bei 2458 liegt. Zu beklagen ist auch ein weiterer Todesfall einer Frau um die 90 Jahre. Aktuell gelten damit in der Statistik 387 Fälle als aktiv.

Eine Verschärfung der Maskenpflicht, das Schließen von Friseursalons, Wechselunterricht an Schulen, nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr – solche Maßnahmen, wie sie das Land in einem Mustererlass für die Landkreise vorgibt, rücken also in absehbare Nähe. Und Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger erinnert in diesem Zusammenhang an die Regelungen für das private Umfeld: zwei Haushalte, maximal fünf Personen.

Unisono klingen von Seiten der Behördenvertreter auch die Appelle, an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. "Nicht alles, was zulässig ist, muss ausgeschöpft werden", so die Mahnung des Landrats.

Was hinter diesem dringenden Appell steht, sind die Zahlen: Die zweite Welle hat den Landkreis mit einer Wucht erfasst, die mit dem Geschehen im Frühjahr nicht zu vergleichen ist. Michel und Adam zeigen auf, dass im Landkreis in den zurückliegenden zweieinhalb Monaten so viele Tote in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen sind, wie in der restlichen Zeit seit Beginn der Pandemie. Und: 800 Infizierten zu Beginn stehen nun 1600 Infizierte gegenüber. "Da sieht man die gewaltige, gefährliche Kraft dieser zweiten Welle", sagt Wolf-Rüdiger Michel.

60.000 Tage in Quarantäne

Diese Entwicklung zu bremsen, ist das erklärte Ziel. Und Michel, wie auch Adam, Seeger oder der Erste Landesbeamte Hermann Kopp wissen, dass dabei das Verhalten der Kreisbewohner über die Weihnachtstage eine große Rolle spielen wird. Eine Feier in der üblichen Art, ist für sie keine Option. Adam, der sonst Weihnachten immer mit den Kindern verbracht hat, wird dieses Jahr nur gemeinsam mit seiner Frau verbringen.

Michel treibt aber nicht nur die Frage um, wie Familien die Adventszeit und die Feiertage verbringen. Verärgerung ist herauszuhören, wenn der Landrat über Vereine und andere Organisationen spricht, die versuchen ihre weltlichen Veranstaltungen als religiöse Feiern zu gestalten, um nicht unter die Beschränkungen zu fallen. "Da endet mein Verständnis", betont er.

Wolf-Rüdiger Michel macht keinen Hehl daraus: Er spricht sich für einen landesweiten, richtigen Lockdown aus – "je eher, desto besser". Natürlich würde auch er Weihnachten lieber mit der Familie feiern, aber jedes Zusammentreffen, jede Reise sei eine Risikoerhöhung. Und natürlich würde so ein Lockdown auch den Handel schwer beeinträchtigen, "aber es geht jetzt nicht nur um Umsätze, sondern darum das Risiko drastisch zu reduzieren", betont der Landrat. Er geht davon aus, dass das Land mit einem Hilfsprogramm dem Handel zur Seite stehen würde. Indes: Werde das Infektionsgeschehen nicht gebremst, schätzt er den volkswirtschaftlichen Schaden größer ein, als die Kosten für einen kurzen Lockdown.

Eine Ahnung davon vermitteln die Zahlen, die der Leiter des Gesundheitsamtes kennt. Bei 5500 zu ermittelnden Kontakten im November mit 900 Infizierten und 3600 Kontaktpersonen ersten Grades wurden 4500 Quarantänen ausgesprochen, was 60.000 Tagen in Quarantäne entspricht. Alleine in diesen ersten Tagen des Dezembers seien es in der Kontaktverfolgung 1250 Fälle gewesen.

Vorbereitungen im Impfzentrum laufen

Ganz genau schauen sich die Behörden auch die Entwicklung in den Altenheimen an. 14 Einrichtungen seien im November und Dezember betroffen, so Adam, dessen Amt im Moment für neun davon eine komplette Quarantäne verhängt hat. 725 Bewohner und 45 Mitarbeiter in den Heimen seien infiziert. Zudem: An 40 Schulen sind seit 1. November 120 positive Fälle registriert worden, in 27 Kindertagesstätten 51 Fälle. All das bringt die Verantwortlichen zum Schluss, dass im Kreis Rottweil von einem diffusen Infektionsgeschehen ausgegangen werden muss.

Parallel dazu laufen die weiteren Vorbereitungen für die Einrichtung eines Impfzentrums in der Stadthalle Rottweil. Kopp ist zuversichtlich, es wie geplant zum 15. Januar in Betrieb nehmen zu können. Hoffnungsfroh gibt sich Kopp, was das medizinische Personal für das Zentrum betrifft, und auch an Helfern denkt er, ausreichend Freiwillige zu finden.