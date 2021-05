Nagold bei Neuinfektionen einsam an der Spitze

1 Es gibt 78 neue Corona-Infektionen im Kreis Calw. Foto: dottedyeti – stock.adobe.com

Im Landkreis Calw wurden am 22. und am 25. Mai 78 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Hiervon entfallen 27 Neuinfektionen auf den 22. Mai und 51 auf den 25. Mai. Am 23. und 24. Mai wurden keine Neuinfektionen gemeldet.

Kreis Calw - Nach Angaben des Calwer Landratsamtes entfallen allein auf Nagold 25 Neuinfektionen. Aus Haiterbach und Wildberg werden jeweils zehn Fälle gemeldet. Neun neue Fälle gibt es in Ebhausen, sechs in Schömberg. Drei Neuinfektionen meldet die Behörde aus Bad Herrenalb, Calw und Neubulach, jeweils zwei neue Fälle aus Bad Wildbad und Simmersfeld. Jeweils einen neuen Fall gibt es in Altensteig, Dobel, Gechingen, Höfen und Rohrdorf.

Das Robert-Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 78,5. Das Landesgesundheitsamt gibt einen Wert von 97,4 an.

Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw 16 Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung.