Corona-Zahlen Calw ist Spitzenreiter im Landkreis

Acht Neuinfektionen sind es in Nagold, vier in Schömberg. Drei Infektionen meldet die Behörde für Althengstett, Bad Wildbad, Gechingen und Oberreichenbach. Zwei sind es in Ebhausen, Egenhausen und Neubulach. Eine Neuinfektion wird für Bad Herrenalb, Dobel, Höfen, Ostelsheim, Rohrdorf und Wildberg gemeldet.

Der vom Landesgesundheitsamt gemeldete Inzidenzwert liegt im Kreis Calw bei 186,6.