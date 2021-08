1 Das Impfmobil ist auch am Wochenende unterwegs und macht in verschiedenen Städten Station. Foto: Buckenmaier

Im Landkreis Calw wurden am 27. August 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zusätzlich wurden dem Gesundheitsamt zwei positive Antigen-Schnelltests gemeldet. Diese sind jedoch nicht für die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz relevant.

Kreis Calw - Das Impfmobil des Landkreises Calw ist auch über das Wochenende unterwegs. Am Samstag, 28. August, ist man von 9 bis 11 Uhr in Altensteig auf dem Wochenmarkt präsent (Marktplatz). Ab 13 bis 15 Uhr steht dann der Marktplatz in Neubulach an. Am Sonntag, 29. August, macht das Impfmobil von 9 bis 11 Uhr in Höfen am Campingplatz im Quellgrund und von 13 bis 15 Uhr in Bad Liebenzell, Kurhaus, Kurhausdamm 6, Station. Montag, 30. August, wird von 12 bis 14 Uhr in Ostelsheim in der Hauptstraße 8 geimpft. Wer sich im Impfmobil impfen lassen will, sollte ein amtliches Ausweisdokument, seine Krankenversicherungskarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitbringen.

Die Neuinfektionen (PCR- und Antigenschnelltests) verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis Calw: Altensteig (9), Calw (8), Bad Herrenalb (3), Nagold (2), Egenhausen (1), Haiterbach (1), Unterreichenbach (1) und Wildberg (1). Die Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut am Freitag bei 61,2. Das Landesgesundheitsamt gab am Freitagabend den Wert für den Kreis Calw mit 71,6 an.