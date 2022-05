Wie auch schon im vergangenen Jahr konnte man 2022 eine leichte Frühlingswelle bei den Corona-Zahlen beobachten. Diese ist jetzt wieder abgeflacht – doch das RKI mahnt weiterhin zur Vorsicht.















Ist die Frühjahrswelle vorbei? Die Mehrheit der Corona-Kennzahlen gibt Grund zum Aufatmen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in allen Altersgruppen im Vergleich zur Vorwoche stetig weiter. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen unter den Bundesländern haben Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen. In den nördlichen Bundesländern liegen die Inzidenzen damit höher als im Süden Deutschlands.

In Baden-Württemberg hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz beispielsweise deutlich im Vergleich zum Vormonat von 835 auf 227 verkleinert. Auch andere Kennzahlen belegen den Rückgang der aktuellen Corona-Welle: Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ist seit einem Hochstand Mitte März stetig auf 93 belegte Betten gesunken. Zudem nehmen auch die täglichen Todesfälle weiter ab. Der R-Wert ebenfalls sinkt stetig und liegt deutlich unter 1.

Frühjahrswelle

Im Vergleich unterscheiden sich die Corona-Kennzahlen in den Jahren 2021 und 2022 stark, was die Corona-Beschränkungen oder die Impfimmunisierung betrifft. Gleichzeitig konnte sowohl 2021 als auch 2022 eine Corona-Welle im Frühjahr beobachtet werden. Dabei sind die Zahlen sowohl dieses als auch vergangenes Jahr Mitte Mai zurückgegangen. Gründe für die erhöhten Corona-Zahlen könnten die vermehrten Kontakte an den Oster-Feiertagen oder das Aussetzen von Corona-Beschränkungen in diesem Jahr sein. Gleichzeitig ist das Abflachen der Kurve bestimmt durch die zunehmend wärmeren Temperaturen ab Mai. Die Infektionsübertragung findet nur erschwert statt, da die Menschen mehr Zeit an der frischen Luft verbringen.

Corona ist doch noch nicht vorbei

Angesichts des rückläufigen Infektionsgeschehens bleiben die Zahlen von 234.295 Infektionen in den letzten 7-Tagen hoch. Das Robert Koch Institut mahnt zur Vorsicht. Die Impfung sei zur Bekämpfung der Pandemie immer noch essenziell. Diese Woche hat die Ständige Impfkommission (StiKo) auch gesunden Kindern von 5- bis 11-Jahren eine Corona-Impfung empfohlen. „Man muss verstehen, dass diese Impfung und diese Impfempfehlung als Vorbereitung auf den kommenden Herbst und Winter gedacht ist“, kommentiert Reinhard Berner, externer Sachverständiger der StiKo. Insbesondere Menschen aus Risikogruppen und ab 70 Jahren sollten sich mit einer Auffrischungsimpfung vor schweren Krankheitsverläufen schützen.