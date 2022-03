1 Ein Großteil der Erzieherinnen der Kindergärten in Neuhausen und Buchenberg ist mit dem Coronavirus infiziert. Die beiden Einrichtungen müssen deshalb vorübergehend geschlossen werden. Lediglich die Kinderkrippe in der Kita Neuhausen wird fortgeführt. Foto: © antje2810 – stock.adobe.com

Die Gemeinde Königsfeld muss coronabedingt den Kindergarten der Kindertagesstätte Neuhausen und den Kindergarten in Buchenberg vorübergehend schließen. Eine Notbetreuung ist nicht möglich.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Königsfeld - Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, hat die fortschreitende Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen und Monaten zu einer Vielzahl von Infektionen beim Personal der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen geführt. Bisher sei es aber immer möglich gewesen, eine komplette Schließung einer kommunalen Kinderbetreuungseinrichtung zu vermeiden. Aufgrund der aktuellen Vielzahl der Erkrankungen sei nunmehr aber die Gewährleistung der Aufsichtspflicht im Kindergarten Buchenberg und im Kindergarten der Kindertagesstätte Neuhausen nicht mehr möglich. Die Gemeinde Königsfeld sieht sich daher gezwungen, diese Einrichtungen mit sofortiger Wirkung, also ab Freitag, vorübergehend zu schließen.

Krippenbetrieb mit Unter-Dreijährigen in Neuhausen wird fortgeführt

Die Eltern seien darüber in einem Elternbrief informiert worden, so Bürgermeister Fritz Link. Es sei klar, dass die betroffenen Eltern nicht begeistert seien, weil die private Betreuung sicherlich eine Herausforderung sei. Aber die "Welle" an Erkrankungen bei den Erzieherinnen lasse eben keine andere Möglichkeit zu, als die beiden Kindergärten zu schließen. Der Betrieb der Krippe in Neuhausen könne aber aktuell aufrechterhalten und fortgeführt werden.

Insgesamt acht Mitarbeiterinnen betroffen

Beim Kindergarten Neuhausen seien fünf Mitarbeiterinnen erkrankt, in Buchenberg seien es drei. Eine Wiedereröffnung der Kindergärten in Buchenberg und in Neuhausen sei voraussichtlich frühestens am Montag, 14. März, möglich. Über den genauen Zeitpunkt werde die Gemeindeverwaltung die Eltern gesondert informieren.

Notbetreuung nicht möglich

"Eine Notbetreuung kann aufgrund des eklatanten Personalmangels ebenfalls nicht angeboten werden", so Link. Er bittet die Eltern um Verständnis und versichert, das Ziel der Verwaltung sei es, den Schließungszeitraum so kurz wie möglich zu halten. Das hänge aber auch vom Krankheitsverlauf bei den betroffenen Mitarbeiterinnen ab.