Dies gilt nun für den Sport in Baden-Württemberg

1 Hygieneregeln und Maskenvorschriften gelten weiter, doch sonst gibt es Lockerungen für den Sport. Foto: Eibner

Die Landesregierung hat am Dienstag eine neue Corona-Verordnung verkündet, dabei auch die Corona-Verordnung Sport angepasst. Die Grenzwerte des Stufenplanes wurden geändert, so dass ab sofort die Warnstufe gilt.















Diese bringt Lockerungen für viele Lebensbereiche, darunter auch den Amateursport, mit sich. Der Württembergische Fußballverband (wfv) hat die neuen Regelungen so zusammengefasst.

Neue Botschaft: 3G

"Die klare und einheitliche Botschaft für den Sport in der Warnstufe lautet: 3G. Ab dem heutigen Mittwoch, 23. Februar 2022, gilt für alle Beteiligten (Spieler und Spielerinnen, Trainer, Zuschauer, Funktionsteams etc.) die 3G-Regelung, drinnen wie draußen. Das heißt, auch nicht-immunisierte Personen können mit einem Test am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen."

Schüler und Hallensport

Weiter heißt es in der Mitteilung: "Schüler und Schülerinnen unter 18 Jahren unterliegen weiterhin einer Ausnahme: Da sie in der Schule regelmäßig getestet werden genügt der Nachweis über den Schülerstatus, zum Beispiel über einen Schülerausweis. In den anstehenden Faschingsferien müssen nicht-immunisierte Schüler für den Hallensport und die Kabinennutzung allerdings einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen – dieser kann auch unter Aufsicht eines Vereinsvertreters vor Ort als Selbsttest durchgeführt werden."

Zuschauer-Kapazitäten in der Warnstufe

In geschlossenen Räumen gilt: Höchstens 60 Prozent der zugelassenen Kapazität; es gilt eine Personenobergrenze von 6000 Besuchern. Im Freien gilt: Höchstens 75 Prozent der zugelassenen Kapazität; es gilt eine Personenobergrenze von 25 000 Besuchern.

