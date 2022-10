1 Die Corona-Pandemie verläuft aktuell wieder besonders dynamisch – am Mittwoch mussten vom Gesundheitsamt fünf Corona-Tote binnen eines einzigen Tages gemeldet werden. Foto: © Sebastian Gollnow – dpa

Die Zahl der Corona-Toten hat die 400er-Marke überschritten. Es gab fünf neue Todesfälle im Kreis an nur einem Tag. Und zeitgleich wird es wieder schwieriger, Impftermine zu ergattern.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Sieben Corona-Tote in der vergangenen Woche, einer wurde am 12. Oktober gemeldet, drei am 17. Oktober, drei am 18. Oktober und am Mittwoch, 19. Oktober, sogar fünf Corona-Tote auf einen Schlag. Insgesamt also 403 Tote in der Pandemie, deren Ableben der Pandemie zugeschrieben wird. Was steckt hinter diesen für viele Besorgnis erregenden Zahlen? Wir hakten beim Gesundheitsamt des Landkreises nach.