Corona-Videosprechstunde Helios-Klinik Rottweil geht neue digitale Wege

Hintergrund sind die derzeit wieder steigenden Neuinfektionen und die damit verbundene Diskussion um die tatsächliche Auslastung des Gesundheitssystems. Um eine datenbasierte Beurteilung der Situation zu ermöglichen, veröffentlicht Helios ab sofort Zahlen zur Intensiv-Belegung seiner Kliniken, heißt es in einer Mitteilung. "Die Zahl der Neuinfektionen allein ist noch nicht aussagekräftig darüber, ob unser Gesundheitssystem mit der Pandemie umgehen kann. Entscheidend ist die Lage in den Kliniken. Um diese Informationslücke zu schließen, stellen wir die Angaben für alle Helios Kliniken täglich auf unserer Webseite und unseren einzelnen Klinikseiten zur Verfügung", so Andreas Meier-Hellmann, Helios Geschäftsführer Medizin (CMO). Auf dem Portal kann dann gezielt beispielsweise die Rottweiler Klinik ausgewählt werden.

Neu ist auch die Buchung eines persönlichen Videosprechstunden-Termins online. Gerade in der Grippe- und Erkältungszeit sei die Verunsicherung groß und angesichts der aktuellen Corona-Pandemie stellt sich für viele Menschen die Frage "Ist es nur eine Erkältung oder ist es Corona?". Mit der Corona-Videosprechstunde will Helios Bürgern die Möglichkeit bieten, bei Symptomen eine eventuelle COVID-19-Infektion bei den teilnehmenden Helios-Ärzten zunächst online abklären zu lassen.