Corona-Verstoß der Freikirche in Zimmern Organisator weist Schuld von sich

Auf den Hinweis unserer Zeitung, dass in dem Gebäude in der Zimmerner Heerstraße nur 30 Personen zulässig seien, erklärt Siegel, dies habe er von der Gemeinde "nicht schriftlich" bekommen. Der Vermieter habe einmal so etwas erwähnt, aber hierbei sei es "um den Brandschutz, nicht um Corona" gegangen. Auf die Frage, weshalb dann trotzdem viel mehr Menschen beim Gottesdienst gewesen seien, erklärt der Organisator: "Die Leute wollen nun einmal beten." Und man habe einen Abstand von zwei Metern einhalten können, meint er.

Von den Erwachsenen hätten einige wohl keine Maske getragen, aber nur, weil sie schlecht atmen konnten. Außerdem sei die Teilnehmerliste entgegen der Polizeimeldung ausgefüllt gewesen.

Nachfrage beim Polizeipräsidium in Konstanz: Der zuständige Sprecher schaut noch einmal das Einsatzprotokoll genau an. Das Bürgermeisteramt habe die Polizei informiert, weil die Vorschriften bei dem Gottesdienst in der Heerstraße nicht eingehalten würden. Die Beamten hätten dann vor Ort exakt 105 Personen gezählt, darunter zweifellos auch viele Kinder. In der Teilnehmerliste hätten außerdem nur Vor- und Nachnamen gestanden, aber keine Adressen, wie es für eine Kontaktverfolgung im Fall der Fälle Vorschrift sei. Die Adressen, so meint der Organisator, hätte er bei Bedarf liefern können. Siegel betont mehrfach, dass er über die genauen Vorschriften "nichts Schriftliches" vom Rathaus erhalten habe.

Maximal 30 Personen

Die Gemeindeverwaltung in Zimmern weist diese Aussage zurück und schickt auf unsere Nachfrage ein Protokoll des bisherigen Vorgehens: Demnach sei die Freikirche im Zuge der Baugenehmigung zur Umnutzung der Räume bereits im September nachrichtlich informiert worden, "dass baurechtlich nur 30 Personen darin zugelassen sind". Am 2. Februar sei Siegel in einem Telefonat noch einmal darüber informiert worden, dass baurechtlich maximal 30 Personen gleichzeitig im Gebetsraum sein dürften und außerdem bei religiösen Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen eine Anzeigepflicht bei der Gemeinde bestehe. Diese Informationen habe er am selben Tag auch schriftlich erhalten. Und: "Am Freitag, 5. Februar, wurde er weiter schriftlich informiert, dass bei einer Inzidenz über 50 die Gottesdienst-Veranstaltungen beim Landratsamt anzuzeigen sind inklusive Meldungsmailadresse", erklärt die Verwaltung. Die Räumlichkeiten seien von privat gemietet und gehören nicht der Gemeinde, wird betont.

Nicht immer Verständnis

Wie es nun in diesen Räumen – dort war einst ein Autoteile-Handel angesiedelt – weitergeht? Daniel Siegel sagt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, dass die Gemeinde nun einmal sehr viele Mitglieder habe, die, wie er einräumt, "auch teilweise kein Verständnis haben, wenn sie nicht zum Beten kommen dürfen". Er werde nun aber noch einmal intensiv den Kontakt mit dem Ordnungsamt suchen.