Corona-Verstöße Ohne Maske oder nach 20 Uhr unterwegs

Dabei hat sie in Villingen und in Schwenningen selbst, aber auch in anderen Städten und Gemeinden im Landkreis einige Verstöße festgestellt und auch zur Anzeige gebracht. 55 Personen sind von den Beamten der Polizei in Villingen und Schwenningen bei der Überwachung der Einschränkungen von Samstag auf Sonntag kontrolliert worden.

22 davon mussten beanstandet und zum Teil auch angezeigt werden. In Donaueschingen hatte die Polizei im gleichen Zeitraum zwölf Personen angesprochen und acht davon belehrt, weil sie gegen die Corona-Verordnung verstoßen hatten.