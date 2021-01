Corona-Verstöße in Oberndorf Männer schauen in Gaststätte gemeinsam Fußball

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 23 Uhr in der Gaststätte in der Balinger Straße Licht. Die Beamten kontrollierten die Gaststätte und trafen vier Männer im Alter von 56 bis 58 Jahren an, die zusammen an einem Tisch saßen und ein Fußballspiel schauten.

Die Ertappten verstießen in mehrfacher Hinsicht gegen die Corona-Auflagen: Die Runde bestand aus verschiedenen Haushalten, keiner trug eine Mund-Nasenmaske. Außerdem hielten sich die Männer nicht an die nächtliche Ausgangsbeschränkung. Ferner dürfen Gaststätten derzeit nicht öffnen.