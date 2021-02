Corona-Verstöße in Kirche Gemeinde ist Polizei bereits mehrfach aufgefallen

Mahnungen verhallen

Offenbar fand die Mahnung aber kein Gehör. Am vergangenen Sonntag rückte die Polizei erneut mit einem Aufgebot von 20 Beamten an und beendete den Gottesdienst wiederum wegen zahlreicher Corona-Verstöße. Nach Polizeiangaben seien die Personalien aller Besucher aufgenommen und etwa 60 Anzeigen erstattet worden.

Der Pastor der Agape-Gemeinde, Paul Rotfuss, hält den Polizeieinsatz vom Sonntag indes für "grundgesetzeswidrig", wollte sich zunächst jedoch nicht weiter zum Vorfall äußern. Der Begriff Agape stammt aus dem Neuen Testament. Er bedeutet göttliche Liebe. Die Agape-Gemeinde versteht sich als eine evangelische und internationale Gemeinde. Nachdem der Gottesdienst in der Agape-Gemeinde aufgelöst worden war, wurde eine Predigt aufgenommen, die auch auf der Internetseite der Agape-Gemeinde veröffentlicht wurde. Vor der eigentlichen Predigt ging Pastor Paul Rotfuss auf den Polizeieinsatz ein. Er "dankte" allen Gemeindemitgliedern, die mit Gesang und Gebet mitgemacht und an "ihrem Glauben festgehalten" hätten – insbesondere den Kindern. Sie seien "mutig" gewesen. Man wolle sich nicht einschüchtern lassen und den Glauben leben, so Rotfuss. Im Anschluss hielt Arthur Hauk eine Predigt zum Thema "Schauen wir nicht auf die Mehrheit".

Satte Bußgelder drohen

Der Gemeinde und den Besuchern des Gottesdienstes drohen nun empfindliche Strafen. Für das Bußgeldverfahren ist in diesem Fall die Stadt Freudenstadt zuständig, so Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts. Den Rahmen gibt der Bußgeldkatalog vor. Für Verstöße gegen Abstandsregeln werden Geldbußen zwischen 50 und 250 Euro fällig (Regelsatz 70 Euro), für Verstöße gegen Mund-Nasen-Schutz-Pflicht ebenso. Organisatoren von nichtgewerblichen Veranstaltungen droht bei Verstößen ein Bußgeld von 50 bis 2500 Euro (250), im Wiederholungsfall von bis zu 25 000 Euro. Erfahrungsgemäß würde bei Verstößen gegen mehrere Vorschriften ein Gesamtbußgeld verhängt.

"Die Polizei hat den Gottesdienst wegen der Verstöße gegen die Vorschriften der Corona-Verordnung beendet und wird sich zum weiteren Vorgehen mit der Ortspolizeibehörde abstimmen", heißt es von der Stadtverwaltung Freudenstadt: "Weitere Angaben können wir zu diesem laufenden Verfahren nicht machen."

Kirchen auf Distanz

Derweil reagieren andere Kirchen in der Stadt mit Unverständnis auf das Vorgehen der Agape. In einer gemeinsamen Erklärung distanzieren sich die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und die Evangelische Allianz in Freudenstadt "entschieden von der Missachtung der notwendigen staatlichen Vorgaben". Es sei die gemeinsame Aufgabe und solidarische Verpflichtung aller Christen, in Krisenzeiten zum Wohl der Allgemeinheit zu handeln, heißt es in der Mitteilung, die von Dekan Werner Trick, Dekan Anton Bock, Pastor Michael Mäule, Pastor Jivko Jacobs und Christian Ruoss unterzeichnet ist. "Als Christen sind wir Teil der Gesellschaft und stehen deshalb mit in der Verantwortung, weiterhin bewusst unseren Anteil für das Wohlergehen der Menschen mit einzubringen", heißt es weiter. Die Gemeinden seien "dankbar, dass es nach Absprachen zwischen der Landesregierung und den Kirchen möglich ist, unter Einhaltung von strengen Hygienekonzepten und Schutzmaßnahmen weiterhin Gottesdienste zu feiern". Das gerade erhöhe die Verpflichtung der Kirchengemeinden, sich an die Vorgaben der Behörden zu halten. Wo neben Livestream- und Telefongottesdiensten auch Präsenzgottesdienste stattfinden, "werden wir auch in Zukunft alles dafür tun, diesen Schutz in unseren Gottesdiensten zu gewährleisten und uns an die staatlichen und kirchlichen Vorgaben halten".

Auch wenn die Agape CIG nicht zur ACK in Freudenstadt gehört, zeigt sich Pastor Mäule angesichts des erneuten Polizeieinsatzes in der Ringstraße dennoch besorgt. "Das ist sehr tragisch und vor allem ist es kein gutes Zeichen nach außen." Aufgrund des Vorfalls bestehe nun die Gefahr, dass die unterschiedlichen Kirchen in Freudenstadt von Außenstehenden in einen Topf geworfen werden könnten: "Im Ergebnis kann das sehr kontraproduktiv sein", fürchtet Mäule. Sein Fazit hinsichtlich der Vorfälle vom Sonntag: "Wenn man sich nicht an die staatlichen Vorgaben hält, ist das nicht tragbar."

Andere achten die Regeln

Auch der frischgebackene Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Freudenstadt, Christian Ruoss, bedauert die Vorkommnisse vom Sonntag "zutiefst". Innerhalb der Evangelischen Allianz werde nun geprüft, wie eine weitere Zusammenarbeit mit der Agape-Gemeinde aussehen könne. "Bis in den März wollen wir Klarheit haben", sagt Ruoss. In der Evangelischen Allianz habe man bislang immer darauf aufgebaut, die Gemeinsamkeiten zu stärken und unterschiedliche Ansätze zu akzeptieren – oder sie auch mal stehen zu lassen. Mit den Vorkommnissen vom Sonntag habe die Agape-Gemeinde aber eine "gewisse Grenze überschritten".

Abgesehen von der freikirchlichen Gemeinde seien in Freudenstadt laut Polizei in jüngster Zeit keine weiteren kirchlichen Einrichtungen durch Verstöße gegen die Corona-Regeln aufgefallen, teilt die Polizei mit.

Wut, Empörung und auch Belustigung spiegelt sich in den Kommentaren im Internet zu den Corona-Verstößen wieder. Eine derartige Ignoranz gegenüber der Bevölkerung und den Regeln, die für alle gelten, sei nicht mit einem einmaligen Bußgeld wieder gutzumachen, schreibt einer. Er fordert ein Verbot der Kirche. Ein anderer hofft auf eine empfindliche Strafe und verweist darauf, dass es immer wieder die "Freikirchen" seien, die dafür sorgten, dass sich Corona weiter ausbreite.

Von einer großen Sauerei schreibt ein weiterer Leser. Während Kitas, Schulen, Einzelhandel und Gastronomie geschlossen seien, dürften diese "scheinheiligen und frommen Gäubigen trällern und gegen alle Regeln verstoßen". Er fordert eine dreiwöchige Absonderung und ein Bußgeld, "das sich gewaschen hat".

Die rücksichtslose Missachtung aller vernünftigen Regeln sei Öl ins Feuer derjenigen, die gegen die staatlich gewährten Rechte der Kirchen kämpfen, heißt es im nächsten Kommentar. Es gehe nicht um Religionsfreiheit, sondern um Versammlungsbeschränkungen. Dies berühre keinen Kern irgendeines Glaubens. Zentraler Teil davon sei aber, jedes Leben zu schützen.

Auf Facebook hofft ein User, dass sich die Gottesdienstbesucher alle freiwillig in Quarantäne begeben. Ein anderer postet: "Nennt man dann wohl lauter Scheinheilige." Und während ein User schon eine Christenverfolgung wittert, fragt ein anderer in seiner Antwort, wer die Löwen mitbringe. Und wieder ein anderer betont, dass in den Freikirchen abenteuerliche Verschwörungstheorien recht verbreitet seien.