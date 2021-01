Corona-Verstöße in Freudenstädter Gemeinde 90 Gottesdienstbesucher von Polizei erwischt

Die Gemeindemitglieder feierten einen Gottesdienst ohne Masken und ohne Einhaltung des Mindestabstandes. Zudem wurde gesungen. Anwesenheitslisten konnten ebenfalls nicht vorgezeigt werden.

Die Polizei berichtet in ihrer Pressemitteilung, dass zuvor mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen seien. Daraufhin sei am Sonntag in der Gemeinde kontrolliert worden. Die Beamten beendeten den Gottesdienst.