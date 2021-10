1 Restaurants dürfen sich künftig für das 2-G-Modell entscheiden. Foto: dpa/Markus Scholz

Die überarbeitete Form der Corona-Verordnung enthält bedeutende Neuerungen für Arbeitnehmer mit Kundenkontakt.















STUTTGART - Von diesem Freitag an müssen sich Arbeitnehmer und Selbstständige mit Außenkontakt, die weder geimpft noch genesen sind, zwei Mal in der Woche mit einem Antigentest auf Corona testen lassen. Das steht in der neuen Corona-Verordnung des Landes, die in der Nacht zu Donnerstag verkündet wurde und von Freitag an gilt. Die Regel dient in erster Linie dazu, dass die Infektionsgefahren die von Mitarbeitern in Restaurants, Kneipen oder Friseursalons ausgehen könnte minimiert wird. Für die Kunden in diesem Bereich gilt schon länger die Pflicht sich testen zu lassen, sollten sie nicht geimpft oder genesen sein. Nach der bisher geltenden Coronaverordnung war die Testpflicht für Arbeitnehmer und Selbstständige erst dann vorgesehen, wenn Infektionsteilen den Bereich der neuen Warnstufe oder gar den der Alarmstufe erreichen sollten. Die Warnstufe ist erreicht, wenn mehr als 250 Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken im Land liegen. Am Mittwoch waren es 181.