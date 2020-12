Corona-Verordnung In Donaueschingen wird strenger kontrolliert

Rund 350 Personen in Quarantäne

"Die Einhaltung der Quarantäne gehört zu den wichtigsten Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten, nicht nur am kommenden Mittwoch und Donnerstag, sondern wann immer jemand eine entsprechende Anordnung zur Quarantäne erhält."

In der Regel wird von der Stadt die Einhaltung der Quarantäne in Stichproben kon­trolliert, sowohl telefonisch als auch durch Vor-Ort-Kontrollen. Auch bei der nun geplanten Schwerpunktaktion am kommenden Mittwoch und Donnerstag sieht das Land diese Kontrollmöglichkeiten vor. Die Kontrollen werden vom Amt für Öffentliche Ordnung koordiniert und umgesetzt, der Gemeindevollzugsdienst übernimmt die Kontrollen vor Ort.

Mit Stand vom Freitag, 4. Dezember, befinden sich in Donaueschingen rund 350 Personen aufgrund einer Corona-Infektion oder als Kontaktperson Kategorie 1 in behördlich angeordneter Quarantäne.