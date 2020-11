Corona-Verordnung Gericht entscheidet über Einschränkungen

Auch die jüngste Corona-Verordnung hält den Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg auf Trab: Am Freitag wollen die Mannheimer Richter über weitere Eilanträge gegen die seit Montag geltenden Regeln entscheiden. Am Donnerstag lehnte das Gericht bereits den Eilantrag eines Urlaubers ab, der für November ein Hotelzimmer in Heidelberg gebucht hatte.

