Corona-Verordnung Drive-in-Knigge: Was geht, was ist verboten?

Auch die Landbäckerei Geiger in Villingendorf bietet einen Drive-in an. Doch mit welchen Fahrzeugen darf ich diesen überhaupt nutzen? In Villingendorf sieht man die Regeln gelassen. "Ich hatte schon alles da: Kleinlaster, 'Bulldog' oder Pferde", meint Inhaber Ralf Geiger am Telefon. Abgewiesen werde niemand, denn "der Kunde ist König", wie er erklärt. Auch mit dem Fahrrad werde seine Ausgabemöglichkeit genutzt. Und während der Corona-Krise würden auch Fußgänger den Drive-in nutzen, wenn sich in der Filiale bereits Menschen aufhielten.

In einem Werbevideo auf Facebook zeigt die Bäckerei, wie sich Erwachsene auf Bobby-Cars und Dreirädern am Drive-in aufstellen und bedient werden. "Ein kleiner Gag in schwierigen Zeiten", wie der Inhaber erklärt. Die einzige Limitierung, die es an seiner Filiale gebe, sei die Höhe des Fahrzeugs. Bis zu 2,8 Meter hohe Vehikel können den Drive-in-Schalter nutzen.