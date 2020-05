Corona-Verordnung Auf einen Blick: Das ändert sich im Land

Die wichtigsten Änderungen:

Künftig dürfen im privaten Raum bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten statt wie bisher nur fünf zusammenkommen. Die Beschränkung auf zehn Personen gilt nicht, wenn es sich bei den Personen um direkte Verwandte (Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder) sowie Geschwister, deren Nachkommen oder Personen, die dem eigenen Haushalt angehören, handelt. Ausgenommen sind auch die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Partnerinnen und Partner der genannten Personen.

Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmenden werden bis zum Ablauf des 31. August 2020 untersagt. Ab dem 1. Juni 2020 können hingegen private Veranstaltungen in öffentlich mietbaren Einrichtungen – etwa in Restaurants – im Innenraum mit bis zu zehn Teilnehmenden sowie im Außenbereich mit bis zu 20 Teilnehmenden wieder stattfinden. Hierzu zählen Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Taufen.

Ab 1. Juni können Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen mit bis zu 100 Teilnehmenden stattfinden. Zu dieser Veranstaltungsart zählen Konzerte, Theateraufführungen, kleinere Festivals, Vortragsveranstaltungen, Kino, Veranstaltungen von Vereinen, Parteien, Unternehmen wie Betriebsversammlungen oder Aktionärsversammlungen oder Behörden, Examens- und Abschlussveranstaltungen. Besondere Auflagen sind zu beachten - Details gibt es unter diesem Link .

Ab 2. Juni sollen Kneipen und Bars wieder unter Hygienevorgaben öffnen dürfen.

Fitnessstudios dürfen ab dem 2. Juni wieder öffnen. Auch Sportvereine sollen dann wieder in Hallen trainieren können. Es gelten auch hier besondere Auflagen.

Um Schwimmkurse durchzuführen, dürfen Schwimm- und Hallenbäder wieder öffnen. Dazu gehören auch Kurse zum therapeutischen Schwimmen. Wann Freibäder öffnen dürfen, ist noch nicht absehbar.

Jugendhäuser sollen ihren Betrieb wieder aufnehmen und öffnen dürfen.

Mitte Juni sollen alle Schüler zumindest zeitweise wieder Präsenzunterricht erhalten. Die Kitas sollen spätestens Ende Juni wieder vollständig öffnen. Bisher dürfen höchstens 50 Prozent der Kinder, die normalerweise die Einrichtung besuchen, gleichzeitig dort betreut werden.

Ferienwohnungen und Campingplätze können wieder öffnen ( unter diesen Auflagen ), soweit eine Selbstversorgung ohne Benutzung von Gemeinschaftseinrichtungen möglich ist. Vom 29. Mai an dürfen sie wieder ganz öffnen, genauso wie Hotels - ausgenommen sind Wellnessbereiche.

Wie bisher gilt weiterin:

In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushalts gestattet. Man kann sich mit einer weiteren Familie oder den Bewohnerinnen und Bewohnern eines weiteren Haushalts im öffentlichen Raum treffen.

Alltagsmasken sind weiterhin in Läden und Einkaufszentren zu tragen. Die Maskenpflicht gilt auch im öffentlichen Personenverkehr, an allen Bahn- und Bussteigen, in Fernzügen der Deutschen Bahn sowie in Flughafengebäuden.

Die Behörden werden die Einhaltung der Verordnung weiterhin streng kontrollieren, durchsetzen und sanktionieren.