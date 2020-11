Corona verhindert Eröffnung Kulturbühne Neuweiler: Einweihung verschoben

Aber Mast und Wiedemann – sie sind trotzdem die Gesichter der Kulturbühne, hatten die ursprüngliche Idee. "Wir kennen uns halt seit der Schulzeit", sagen sie. Das der eine heute dem Schwarzwaldverein, der andere dem Fußballclub vorsteht, ist irgendwie Zufall. Mitglied sind beide in beiden Vereinen; Wiedemann war auch mal ein paar Jahre lang Vorsitzender des Schwarzwaldvereins. "Da gibt es jede Menge Schnittmengen" – was die so segensreiche Kooperation ihrer Vereine bei der Realisation der Kulturbühne erklärt. Zumal die Schulfreude von einst heute auch für ihr Leben gerne Theater spielen, eben in der Theatergruppe des Schwarzwaldvereins, dessen Hausbühne die neue Kulturbühne künftig sein wird.

Auch bei den "Tolldreisten" sind sie dabei: "Ich bin Schorsch", lacht Wiedemann, "er Götz." Sie spielen zwei brave Ehemänner, die in einen wilden Verwechslungs-Trubel um eine Erbschaft geraten. Die titeltragenden "Tolldreisten" aber seien sie nicht, das wären in dem Stück zwei schlitzohrige Landstreicher, die den Wirbel zum eigenen Vorteil ausnutzen wollen. Womit klar ist, was man mit der ausgefallenen Theaterpremiere alles verpasst haben dürfte: "Jede Menge Lacher", versichern die beiden Vorsitzenden. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, wobei Mast und Wiedemann sich noch auf keinen Nachhol-Termin für Theater-Premiere und Einweihungsfest der Kulturbühne festlegen lassen wollen. "Nicht, dass wir wieder so enttäuscht werden."

Kapazitäten dank Corona

Wobei "dieser ganze Corona-Ärger" für die Bauphase der Kulturbühne auch so seine Vorteile hatte. "Die Pandemie hat uns tatsächlich ein bisschen geholfen", sagen die Vorsitzenden, weil es dadurch reichlich freie Kapazitäten bei den helfenden Vereinsmitgliedern und den beteiligten Handwerksunternehmen gegeben habe. Und dadurch sei man "absolut im Zeitplan und Budget" geblieben. Knapp über 400.000 Euro Gesamtkosten seien es am Ende gewesen. "Die Handwerker waren wirklich toll engagiert", loben Mast und Wiedemann, es habe "viel großzügiges Entgegenkommen" gegeben, das es ausdrücklich anzuerkennen gelte.

Überall nur Zustimmung

Das führt Mast zu einem weiteren Gedanken: "Eigentlich war es in der gesamten Ideen-, Planungs- und Bauphase sehr augenfällig, dass wirklich niemand etwas gegen dieses Projekt vorzubringen hatte." Überall nur Zustimmung, Unterstützung oder gar echte Begeisterung – auch oder gerade weil die Kulturbühne eben nicht nur den beiden organisierenden Vereinen künftig gehören und zur Verfügung stehen soll. Die Kulturbühne will Treffpunkt für alle sein, auch Bankettsaal-Ersatz etwa bei Hochzeiten.

Was man dazu wissen muss: Bereits vor 30 Jahren gab es die Idee, solch eine Kulturbühne zu realisieren. Damals dachten die Beteiligten (laut) über einen Anbau der Sporthalle nach – weil dort bisher immer die Aufführungen der Theatergruppe des Schwarzwaldvereins stattfanden. Sehr umständliche Logistik, nur in den Ferien, kaum echte Proben-Chancen auf der realen Bühne. "Das hat damals irgendwie nie funktioniert", wissen die beiden Vorsitzenden, weshalb die eigene Bühne erst einmal ein Traum blieb, der immer mal wieder nach "wirklich legendären Theater-Aufführungen" lebhaft diskutiert wurde.

Idee nimmt 2017 Fahrt auf

Bis zu diesem, ebenfalls legendären Gastspiel der Kastelruther Spatzen zum 50-jährigen Bestehen des Schwarzwaldvereins im Jahr 2017. Das damals zur gleichzeitig stattfindenden Gewerbeschau aufgestellte Festzelt fasste 2000 Leute, war zum Konzert brechend voll. Für den Schwarzwaldverein blieb ein erklecklicher Gewinn übrig – der irgendwie sinnvoll investiert werden wollte. Damit nahm die Idee der Kulturbühne auf einmal richtig Fahrt auf. Und je weiter man den Kreis der künftigen Nutzer öffnete desto größer wurden auf einmal auch die Fördermöglichkeiten. Aus dem Projekt der beiden befreundeten Vereine wurde das heutige Mega-Projekt für ganz Neuweiler – "und seine Ortsteile", wie Mast und Wiedemann unterstreichen. Weil es solch einen Veranstaltungsort eben in der gesamten Gemeinde bisher nicht gab.

Und jetzt steht sie da – die Kulturbühne Neuweiler. Als Anbau des FCN-Sportheims, das ebenfalls die letzten Monate ordentlich auf Vordermann gebracht wurde. "Alles ist jetzt aus einem Guss", ist das Duo begeistert. Klar, dass zahlreiche Bürger aus Neuweiler sich schon persönlich vor Ort ein Bild vom neuen Musen-Tempel am Rande des Sportplatzes gemacht haben – auch ohne offizielle Einweihung. Viel Lob, sehr viel Lob und noch mehr Anerkennung gab es dafür, was dann doch auf einmal die erwartungsschwangere Anspannung spürbar werden lässt – und die demonstrative Coolness von Mast und Wiedemann bisher wegen der abgesagten Bühnen-Premiere ein wenig Lügen straft: Es brennt doch sichtbar unter den Nägeln, endlich die Bühne mit echtem Leben und den Saal davor mit Menschen sowie reichlich Jubel und Applaus zu füllen. "Hoffentlich bald", meinen die beiden Vorsitzenden.