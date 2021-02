Corona-Verdacht bei Elena Burkard Schock: Schnelltest war positiv!

Doch am Rennabend sollte alles ganz anders kommen. Wie alle anderen Athleten und Betreuer musste sich Burkard am Freitagabend beim Betreten der Halle in Karlsruhe einem Corona-Schnelltest unterziehen. Zum großen Entsetzen von Burkard fiel dieser positiv aus, und die Nordschwaldwälderin wurde postwendend wieder nach Hause geschickt. Damit war das Rennen und der erhoffte Formtest passé – bestenfalls mit Erfüllung der Norm für die Hallen-EM von 9:03 Minuten. Es hieß also erst einmal Quarantäne – bis das Ergebnis des ebenfalls genommenen PCR-Abstrichs kam.

Entwarnung am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen war es dann soweit: negativ. Im Hinblick auf die Nichtinfizierung mit Covid-19 natürlich erleichternd, aber für die Athletin "schon ganz schön frustrierend um das verlorene Rennen". Die Schwarzwälder Frohnatur wusste allerdings den angestauten Frust gut zu verarbeiten: "Immerhin hab ich gleich am Samstagvormittag mit einem extrem harten Intervalltraining und am Sonntagmorgen mit einem langen Dauerlauf richtig gut trainiert."

Dank des negativen Tests steht aber schon kommende Woche der nächste Start über 3000 Meter beim Hallenmeeting in Dortmund an, bei dem Elena Burkard dann hoffentlich auf Normjagd für die Hallen-EM im März gehen darf, nachdem ihre Paradedisziplin Crosslauf diesen Winter komplett der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist.