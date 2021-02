Corona-Untersuchung in St. Georgen

1 Am Samstag steht in der Spittelbergstraße eine kostenlose Schnelltest-Aktion an. Die Resonanz ist verhalten. Foto: Ginter

Das haben sich die Organisatoren sicher anders vorgestellt: Nachdem die Plätze am ersten Gratis-Schnelltesttag von Guido Eichenlaub rasch vergriffen waren, ist die Resonanz auf die an diesem Wochenende anstehende Aktion der Sparkassen-Versicherung Lauble bislang überschaubar. "Wir haben noch jede Menge Tests übrig", meint Willi Hils vom DRK-Ortsverein.

St. Georgen - Erst etwa die Hälfte der Termine sei vergeben. "Wir könnten noch problemlos 70, 80 Personen aufnehmen", sagt er. Woran die Zurückhaltung liegt, kann sich der Rotkreuzler, der angesichts der zähen Rückmeldung etwas enttäuscht ist, nicht erklären.

Das DRK hat sich nun dazu entschlossen, eine Zeitspanne einzurichten, in der man am Samstag, 27. Februar, unangemeldet zum Schnelltest kommen kann. Diese sei von 13 bis 15 Uhr vorgesehen. Unabhängig davon könne man sich am Freitagvormittag auch noch einen Termin bei der Sparkassenversicherung Lauble, Telefon 07724/9 45 50, geben lassen.

Bei geringer Nachfrage keine weiteren Termine

Sollten die Termine nicht mehr alle vergeben werden und dadurch viele Tests übrig bleiben, ist für das DRK klar, dass man keine weiteren Schnelltesttage anbieten wird. "In diesem Fall wäre das der letzte Termin, ganz klar", sagt Hils, der für das Angebot auch mehrere Vereinsmitglieder aktivieren musste.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es: Die Test-Kits, die nicht gebraucht werden, können dann anderweitig genutzt werden. Das ist auch mit dem Sponsor so abgesprochen. "Wir könnten davon die Mitarbeiter im Vorfeld der Blutspende-Termine testen oder es an den Rettungsdienst weitergeben", erklärt Hils. "Sie gehen also auf jeden Fall nicht kaputt."