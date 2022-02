Aktuelle Daten zur Coronapandemie Nur zwei Kreise in Baden-Württemberg mit Inzidenz unter 1000

Bundes- wie landesweit steigen die Inzidenzwerte leicht an. Sieben Kreise in Baden-Württemberg melden Inzidenzen über 2000. Ulm verzeichnet in Deutschland die neunthöchste Inzidenz. Hier geht es zu den aktuellen Daten.