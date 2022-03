1 Wirte und Grünen-Landtagsabgeordnete hatten am Montag in der Domäne ein Treffen. Die Gastronomen schilderten sehr deutlich, was aus ihrer Sicht in der Coronazeit politisch falsch gelaufen ist und was getan werden muss, damit nicht reihenweise Gasthäuser, Hotels und Bäckereien schließen müssen. Foto: Stopper

Noch länger Corona-Einschränkungen, das halten die Wirte nicht mehr durch. So lautet eine Erkenntnis eines Gesprächs von Grünen-Landtagsabgeordneten mit Gastronomie-Vertretern am Montag in der Domäne. "Wir wollen nichts vom Staat, wir wollen nur noch arbeiten dürfen", so Domäne-Chef Thomas Lacher. Und zwar arbeiten ohne täglich neue Regeln und Einschränkungen, die als komplett sinnlos empfunden werden. Eine Forderung ist den Wirten sehr wichtig: Der reduzierte Mehrwertsteuersatz auf Lebensmittel sollte auch auf Getränke in der Gastronomie gelten.















Hechingen - Viel Spaß hatten sie nicht an diesem von ihnen organisierten Nachmittag, die lokale Grünen-Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg und ihr Fraktionskollege Tayfun Tok aus Bietigheim-Bissingen, denn ihre Gäste luden viel Frust ab, den sie als Gastronomen oder als hochrangige Vertreter der Gastronomie-Branche in den vergangenen zwei Corona-Jahren aufgebaut haben. Und der bezieht sich durchaus neben der Bundes- auch auf die Landespolitik.

Folgen des Ukraine-Krieg könnten schlimmer werden als Corona

Was der Veranstaltung noch zusätzliche Dramatik gibt. Selbst wenn Corona nun als Problem vom Tisch wäre, sehen alle die Folgen des Ukraine-Kriegs als fast noch dramatischer an. Steigende Einkaufspreise, Lieferengpässe bei Lebensmitteln und Gäste, denen durch die extremen Preissteigerungen bald das Geld für den Kaffee- oder Restaurantbesuch fehlen könnte – das sind Sorgen, die an diesem Mittag auch angeschnitten wurden. Forderung der Wirte auch hier: Die Politik darf ihnen nun keinerlei zusätzliche Restriktionen mehr auferlegen. Sonst sind reihenweise Pleiten unvermeidbar.

Mit dabei waren unter anderem etwa Fritz Engelhardt, Landes-Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverband, Braumeister Dominik Reger von der Lehner Brauerei, Markus Holweger von der Dehoga Zollernalb und Inhaber eines Cafés in Balingen und Konditormeister und stellvertretender Innungsmeister Wolfram Früholz aus Albstadt.

Lebensmittel-Vernichtung wegen kurzfristiger politischer Entscheidungen

Sie schilderten, dass sie am Freitagabend von Verschärfungen erfuhren, die ab Samstagmorgen galten und dann ihre eingekauften Vorräte wegwerfen oder an Tafeln abgeben mussten. Sie schilderten, wie an manchen Wochenenden vier neue Regelungen erlassen wurden, die praktisch unmittelbar umgesetzt werden mussten, wie sie ihre Zuschussberechtigung verloren, weil sie sich in Siebetagewochen so intensiv reinhängten, um gegen die Pleite zu kämpfen, dass sie statt 30 Prozent Einbußen nur 29 Prozent hatten. Und an all dem ist aus ihrer Sicht auch eine Landesregierung schuld, die die Konsequenzen ihres Handelns zu wenig überlegt hat. Beispiel Sperrstunde um 22 Uhr. "Was sollte das bringen?" fragte ein Wirt und bekam von den Politikern keine Antwort. Wie auch? Die Gäste, die man wegschicken musste oder die gar nicht erst kamen für so einen kurzen Abend, die seien sicher nicht alleine zu Hause gesessen, sondern hätten sich halt privat getroffen. "Auf dem Land waren die Bauwagen rappelvoll", erzählte einer. Kontrollen habe es dort natürlich nicht gegeben.

Bei Wirten ging durch Corona die Altersvorsorge drauf

Auch die Angst vor Corona und das Ersetzen von Dienstreisen durch Online-Konferenzen ließ Umsätze bröckeln, Konsequenz: Die Gastronomen, die nicht zugemacht haben, haben die vergangenen Jahre zwar gearbeitet, dafür aber nichts verdient sondern im Gegenteil hohe Verluste und Schulden angehäuft, die ihnen noch Jahre lang nachhängen werden. Die meisten von ihnen sind stolz darauf, in der Zeit viel Personal gehalten zu haben, und sie hatten auch die Hoffnung, nach Corona so wieder durchstarten zu können. "Da gingen ganze Altersversorgungen drauf", so Markus Hohlweger. "Das mache ich vielleicht noch ein Jahr mit, länger nicht", so Thomas Lacher. Sonst stehe er nach 30 Jahren intensiver selbstständiger Arbeit mit komplett leeren Händen da.

Ende der Corona-Einschränkungen am 20 März muss bestehen bleiben

Die Forderung der Gastronomen: Auch bei weiter schwieriger Corona-Lage muss am Ende der Corona-Einschränkungen am 20. März festgehalten werden. Keine Schnellschüsse bei Einschränkungen mehr. Mehrwertsteuersenkungen für Speisen beibehalten und für Getränke in der Gastronomie einführen.

Cindy Holmberg und Taiyfun Tok hielten sich wacker in der Runde, konnten auch manches erklären, beide gaben auch zu, dass die Politik in den vergangenen zwei Coronajahren einige Fehler gemacht hat und beide versprachen, dass sie sich für die an diesem Nachmittag geäußerten Belange einsetzen werden. Mehr konnte von dieser Veranstaltung ja auch niemand erwarten.