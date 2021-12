1 Am Mittwochabend wird keine neue Inzidenz für den Landkreis Rottweil gemeldet. Foto: © peterschreiber.media - stock.adobe.com

Kein neuer Inzidenzwert für den Landkreis Rottweil wird am Mittwochabend gemeldet. Allerdings sinkt der Wert in den Nachbarkreisen teils erheblich. Zudem liegen weniger Covid-Erkrankte in den Kliniken des Kreise Rottweil.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Keinen neuen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für den gesamten Kreis Rottweil gab es am Mittwochabend. Zwar wurden die aktiven Fälle in den Städten und Gemeinden des Landkreises aktualisiert, die Gesamt-Inzidenz bleibt jedoch mangels neuer Zahlen bei 587,2. Dennoch gibt es positive Nachrichten. Innerhalb einer Woche sank die Zahl der Covid-Erkrankten in den Kliniken des Kreises von 50 am vergangenen Donnerstag auf aktuell 38. In den drei Nachbarkreisen sank die Inzidenz zum Teil erheblich: Schwarzwald-Baar 579,2 (Dienstag 628,5), Tuttlingen 610,5 (680,4) und Zollernalb 533,5 (612,0).