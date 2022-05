1 Corona-Testzentren wird es in Rottenburg bald nicht mehr geben, denn die Stadt stellt das Test-Angebot am Eugen-Bolz-Platz und den Ortschaften ein. (Symbolfoto) Foto: Patrick Daxenbichler – stock.adobe.com

Das Corona-Testzentrum am Eugen-Bolz-Platz schließt zum 1. Juni. Die Johanniter-Unfall-Hilfe Tübingen, die das Testzentrum in den Containern seit November 2021 in Eigenregie betrieben hat, sieht kaum noch Bedarf, vor allem auch nicht an den Wochenenden.















Rottenburg - Deshalb ist das Testzentrum bis Ende des Monats nur noch an Werktagen geöffnet, am 31. Mai ist der letzte Öffnungstag. Die Stadtverwaltung baut anschließend die Container ab.

Ebenfalls eingestellt wird das städtische Testangebot in den Ortschaften. Zuletzt gab es aufgrund des geringen Bedarfs noch Testmöglichkeiten in manchen Verwaltungsstellen. Dies endet in allen Ortschaften zum 1. Juni.

Ab 1. Juni werden dann auch keine Teststellen mehr auf der städtischen Homepage mit Öffnungszeiten geführt.

Stadt bedankt sich bei allen Beteiligten

"Die Stadt Rottenburg am Neckar bedankt sich ganz herzlich bei allen Beteiligten, die die anderthalbjährige städtische Teststrategie mit unermüdlichem Einsatz in diversen Teststellen sowie in Schulen und Kindergärten mitgetragen haben; allen voran die Johanniter-Unfallhilfe Tübingen, das DRK Rottenburg und DRK Ergenzingen, die Malteser, die Rottenburger Feuerwehr, städtische Mitarbeiter*innen und Hunderte ehrenamtlich engagierte Bürger*innen", schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Das erste städtische Testzentrum wurde im Dezember 2020 im Seniorenzentrum "i-Dipfele eröffnet". Im Februar 2021 folgte das nächste Testzentrum im Jugendhaus Klause und ab Ende März 2021 in der Zehntscheuer. Seit Juli 2021 standen Test-Container auf dem Eugen-Bolz-Platz.