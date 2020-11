Corona-Testzentren im Kreis Calw Drittes Zentrum nimmt in Dobel Betrieb auf

Klar sei gewesen, so Treiber weiter, dass eine separate Außentoilette zur Verfügung gestellt werden könnte. Die Vereinsumkleiden allerdings für das Personal des Testzentrums zur Verfügung zu stellen, während zunächst noch Trainingsbetrieb möglich war, sah der Verein als logistisch schlecht umsetzbar an. Also wurde Plan B ergriffen: In knapp zwei Wochen räumten Freiwillige aus dem Kreis der Sportfreunde – jeweils Corona-konform in wechselnden Zweiergruppen oder im Einzeleinsatz – das komplette Dachgeschoss über der Vereinsgarage leer. Darin lagert üblicherweise jede Menge Ausrüstung vom Höhenfeuer. Dies wurde kurzerhand teilweise privat eingelagert. Der komplette Raum von knapp 25 Quadratmetern Grundfläche erhielt im Turbogang einen Bodenbelag, Elektrik, Beheizung sowie eine Waschgelegenheit.

Den Mitarbeitern des Testzentrums steht so ein eigener Umkleideraum zur Verfügung. "200 ehrenamtliche Arbeitsstunden stecken da schon drin", berichtet der Sportfreunde-Chef mit Stolz auf seine Vereinskollegen. Zum Schluss habe man sogar noch den Kontakt zu jenem Zeltverleih hergestellt, der üblicherweise das Höhen­feuer-Festzelt stellt. Herausforderung war für die fleißigen Sportfreunde-Handwerker, nicht preiszugeben, was da vor und im Sportgelände vor sich geht – ehe nicht offizielles grünes Licht vom Landratsamt kam. Am nächsten Donnerstag, 26. November, nimmt das Drive-in-Corona-Testzentrum seinen Betrieb auf.