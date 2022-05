1 Bürger suchen nach wie vor die Corona-Teststellen auf. Foto: © weyo – stock.adobe.com

Um seine Ehefrau zu besuchen, macht sich ein 84-Jähriger fast täglich auf den Weg zum Seniorenzentrum. Doch eines bereitet ihm Sorgen: Wo soll er sich künftig den erforderlichen Corona-Test abholen?















Oberndorf - Das Testzentrum in der Kirchtorstraße in der Oberstadt hat zum 29. Mai geschlossen. Doch auch wenn sich die Corona-Lage entspannt hat und dadurch die Nachfrage zurückging, die Schließung hatte einen anderen Grund.

Auf Nachfrage erklären die Betreiber, dass die Räume nun anderweitig genutzt werden. Die Vermietung an das Testzentrum war von Anfang an befristet. Ansonsten hätte man die Teststelle wohl noch einen Monat länger betrieben, heißt es.

Seniorenzentrum testet weiterhin

Für einen 84-Jährigen, der seine Ehefrau nahezu täglich im Seniorenzentrum Haus Raphael besucht, stellt sich nun die Frage, wo er einen Test herbekommt. Besucher können sich dort werktags von 9.45 bis 10.45 Uhr testen lassen. Montag, Mittwoch und Freitag besteht zudem die Möglichkeit, sich mittags von 14 bis 14.45 Uhr testen zu lassen. So viel vorweg: Diese Testangebote bleiben auch weiterhin bestehen.

Sarah Schwab, Sozialdienstleiterin beim Seniorenzentrum, erklärt auf Nachfrage, dass die Testungen die Einrichtung vor personelle Herausforderungen stelle. Dennoch können sich Besucher weiterhin vor Ort testen lassen. Auch gerade, weil das Angebot in der Kirchtorstraße wegfällt.

An Wochenenden auf öffentliche Angebote angewiesen

"Doch was ist an Wochenenden? Und was, wenn ich mal verhindert bin?", fragt der 84-Jährige. "Da ist man auf öffentliche Teststellen angewiesen". Einen Überblick über alle aktiven Teststellen in Oberndorf zu erhalten, gestaltet sich nicht gerade einfach. Auf der Internet-Seite der Stadt sind drei Teststellen gelistet, die derzeit noch betrieben werden. Doch den besseren Überblick habe das Gesundheitsamt als genehmigende Stelle. Es werden lediglich die Testzentren veröffentlicht, die sich selbst bei der Stadt melden, teilt die Verwaltung mit.

Beim Landratsamt Rottweil heißt es auf Nachfrage, dass es zwar eine Liste der gemeldeten Teststellen gibt, ob diese noch betrieben werden, ist allerdings unklar. Die Schließung eines Testzentrums muss dem Gesundheitsamt nicht gemeldet werden.

Nachfrage weiterhin da

Das Testzentrum in der Talstraße 9 hat jedenfalls geöffnet und bleibt es auch auf absehbare Zeit. Auch wenn es nach derzeitigem Stand die kostenlosen Bürgertests nur bis zum 30. Juni geben wird, Corona-Tests wird es hier auch danach noch geben, so Kim Fricke von der Teststelle.

Bürger können sich hier werktags und an Wochenenden testen lassen. Und das Angebot wird auch rege angenommen. Gerade weil das öffentliche Leben wieder Fahrt aufnimmt, gebe es durchaus noch eine Nachfrage. Egal, ob vor Hochzeiten, Geburtstagen oder Kulturveranstaltungen – die Menschen wollen auf Nummer sicher gehen und lassen sich vorher testen. "Und viele wollen ihre Liebsten im Pflegeheim besuchen", so Fricke.

Das Testzentrum in der Balinger Straße 26 in Bochingen bleibt ebenfalls noch bis zum 30. Juni in Betrieb. Was danach geschieht, entscheidet die Politik, so der Betreiber. Auch hier sind Tests am Wochenende möglich.

Krankenhaus testet Besucher

Die Teststelle am Real-Markt wird noch mindestens bis zum 15 Juni in Betrieb bleiben. "Wir sind bemüht, die Tests bis zum 30. Juni anzubieten. Was danach kommt, wird sich zeigen". so der Betreiber. Auch hier können Bürger am Wochenende einen Abstrich vornehmen lassen.

Die Teststelle im Kronesaal in Bochingen ist ebenfalls noch aktiv. Doch auch hier herrscht beim Betreiber Michael Minder Ungewissheit. Bis Ende Juni wird es das Angebot auf jeden Fall noch geben. "Ob die Bürgertests danach noch kostenlos bleiben, wissen wir noch nicht." Laut Webseite der Stadt können Bürger hier werktags ohne Terminvereinbarung zwischen 16 und 17 Uhr vorbeikommen. Nach vorheriger Absprache können auch Termine an Wochenenden vergeben werden.

Das SRH-Krankenhaus testet seine Besucher weiterhin selbst. Diese können zu definierten Stunden und nach Anmeldung in die Klinik. Eine öffentliche Teststelle für die Bevölkerung sei das Krankenhaus allerdings nicht.

