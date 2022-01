1 Diskussionen um Corona-Tests gibt es gerade am Kindergarten Fronhof. Foto: Merk

Der Strategiewechsel der Gemeinde Deißlingen, in den Kindergärten auf Nasal- anstatt Lollitests zu setzen, sorgt weiter für Unverständnis bei manchem Elternteil. Im Kindergarten Fronhof ist eine Gruppe aufgrund mehrerer positiver Fälle aktuell in Quarantäne.















Deißlingen - "Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll." So drückt ein Vater im Gespräch mit unserer Redaktion seinen Unmut über die Entscheidungen von Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich aus. Sein dreijähriger Sohn leide sehr unter den vorgeschriebenen Nasaltests.

Der Umstieg von Lolli- auf Nasaltests sorgte bereits in der vergangenen Woche für Aufregung in Teilen der Elternschaft. Spontan wurde sogar eine Online-Petition gestartet, die von 638 Personen (wohl aus dem gesamten Bundesgebiet) unterschrieben wurde. Bürgermeister Ralf Ulbrich hatte im Gespräch mit unserer Redaktion mitgeteilt, dass man das Vertrauen in die Lollitests verloren habe und diese nur noch vorübergehend als Alternative bereitstehen würden.

Alternative nicht akzeptabel

Für den Vater und eine Mutter, die sich ebenfalls an unsere Redaktion gewendet hat, ist das nicht nachzuvollziehen. "Wie kann es denn sein, dass wir den Lollitest im Kindergarten nicht machen dürfen, wenn wir ihn aber an einer offiziellen Teststelle machen, dann gilt er." Beide fahren gerade täglich in benachbarte Teststellen, um an einen Lollitest "zu kommen". "Die vom Bürgermeister versprochene Alternative lautet zu Hause bleiben, das kann nicht sein."

In einem Schreiben an den Vater hatte Ulbrich erklärt. "Eltern, die sich grundsätzlich gegen die Nasal-Testung verweigern, bieten wir keine Lolly-Tests im Kindergarten an."

Kritik am Auftreten im Gemeinderat

Dabei geht es ihnen nicht um das Testen an sich, sondern um die Verhältnismäßigkeit. "Mein dreijähriger Sohn hatte Tränen in den Augen. Das geht an die Substanz", so der besagte Vater. Seine "Mitstreiterin" ergänzt: "Es gibt ja mildere Mittel, daher verstehe ich wirklich nicht, wieso diese nicht akzeptiert werden und die Kinder stattdessen mehrmals pro Woche einen medizinischen Eingriff ertragen müssen."

Fassungslos macht sie auch das Verhalten des Bürgermeisters im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. So habe Ulbrich in der Bürgerfragestunde sehr arrogant agiert und die Maßnahmen damit begründet, dass man den Eltern nicht mehr trauen könne.

Gruppe in Quarantäne

Auch aus dem Kindergarten hätte es laut Aussage des Vaters "sehr patzige" Antworten gegeben. Fakt ist: Aktuell befindet sich eine gesamte Gruppe des Kindergartens in Quarantäne. Da mehrere Infektionen innerhalb eines kurzen Zeitraums nachgewiesen wurden, wertete das Rottweiler Gesundheitsamt dies als Ausbruchsgeschehen. "Alle nicht innerhalb der letzten drei Monate genesenen Kinder der Gruppe wurden als enge Kontaktperson eingestuft und müssen für zehn Tage in Quarantäne. Bei anhaltender Symptomfreiheit gibt es nach fünf Tagen die Möglichkeit zur Freitestung", heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsamtes an die Eltern.

Für die berufstätigen Eltern keine optimale Situation. Vielmehr bemängelt der Vater aber den Ablauf der Tests vor Ort im Kindergarten. "Anstatt das in einem separaten Raum zu machen, werden die Kinder wie Soldaten in eine Schlange gestellt."

Nun sind die Kinder erst einmal ein paar Tage zu Hause. Ob die Wogen geglättet sind bis sie wiederkommen, wird sich zeigen.