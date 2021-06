1 Tagtäglich werden viele Abstriche für Coronatests entnommen – auch im Getränkemarkt in Blumberg ist der Test möglich. Foto: Hildenbrand

Wer einen Coronatest benötigt, kann diesen künftig auch im Getränkemarkt erhalten.

Blumberg - In den Räumen des ehemaligen Getränkemarkts Fristo an der Tevesstraße in Blumberg hat das kommunale Testzentrum an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 6.30 bis 10 Uhr sowie freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 7.30 bis 10.30 Uhr. Die Schnelltests sind kostenlos. Termine können über das Ticketsystem der Stadt unter www.stadt-blumberg.de gebucht werden. Die Testperson sollte etwa 20 Minuten Zeit für die Testung mitbringen.