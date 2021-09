1 Das Landratsamt gibt die aktuelle Corona-Statistik bekannt. Foto: Pixabay

105 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis meldet das Gesundheitsamt.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Behörde informierte am Donnerstag über insgesamt 10 988 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+ 36 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen seit Beginn der Pandemie vor eineinhalb Jahren liegt aktuell bei 11 651 (+ 105), die Genesenen sowie 219 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 444 Personen (+ 69) mit dem Virus infiziert, 75 Personen (16,9 Prozent) davon sind vollständig geimpft.

Die Neuinfektionen verteilen sich auf Bad Dürrheim (8), Bräunlingen (1), Brigachtal (1), Dauchingen (1), Donaueschingen (11), Furtwangen (2), Hüfingen (2), Königsfeld (1), Mönchweiler (2), Niedereschach (1), Schonach (3), St. Georgen (2), Triberg (4), Tuningen (2), Unterkirnach (4) sowie Villingen-Schwenningen (60).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis gibt das Landesgesundheitsamt mit 138,1 (Stand Mittwoch, 16 Uhr) an. Am Vortag lag der Wert bei 116,0 am Mittwoch vor einer Woche bei 115,6.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich zwölf am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts werden zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, einer davon muss invasiv beatmet werden (Stand Donnerstag, 9 Uhr).

Symptomatische Personen sollten sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 (ohne Vorwahl) bereit.

Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamts für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/ 9 13 71 90, E-Mail gesundheitsamt@Lrasbk.de geschaltet. Die Hotline ist montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr erreichbar.