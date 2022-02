Corona-Spaziergang in Rottweil

Anders als an den vergangenen Montagen gab es in Rottweil keine Gegendemonstration in Form einer Menschenkette. Elke Reichenbach und Peter Bruker hatten zu einer Zoom-Konferenz unter dem Motto "Miteinander reden" eingeladen.















Rottweil - In dem Meeting haben sich schlussendlich knapp 80 Personen eingefunden und diskutiert, während auf den Straßen trotzdem wieder einiges los war – wenn auch nochmals weniger als in der Wochen zuvor.

Erstes Fazit fällt positiv aus

Ein positives Fazit zogen die Teilnehmer des Zoom-Meetings nach der etwas über zwei Stunden andauernden Diskussionsrunde. Mirko Witkowski sprach von einer "sehr wertvollen Veranstaltung". Ergänzend sagte er: "Die Idee war wirklich sehr gut und wir hatten eine ordentliche Teilnehmerzahl. Die Qualität und Tonlage der Gespräche haben mich beeindruckt. Das ist die richtige Richtung."

Der externe Moderator stellte zunächst klar, dass Corona für alle eine belastende Situation sei. "Die Gräben in Rottweil scheinen aktuell besonders tief zu sein. Heute wollen wir uns als Menschen begegnen. Mein oberstes Ziel ist: ›Zuhören und zulassen‹."

Nach der kurzen Einführung wurden zunächst die Gesprächsregeln aufgezählt. Unter anderem sollte ein Redebeitrag maximal eine Minute gehen und die Teilnehmer sollten Sätze in der Ich-Form formulieren. Besonders Wert wurde aber auf den folgenden Punkt gelegt: "Vergessen Sie bitte nicht, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt."

Kritik an Corona-Regeln

Im folgenden wurden die Teilnehmer in Kleingruppen eingeteilt. Es gab drei Gesprächsrunden. Die erste Frage lautete: "Was ganz konkret stört mich an der derzeitigen Situation am meisten?" Diskutiert wurde 20 Minuten, pro Gruppe gab es einen "Nettie", der als eine Art Schiedsrichter fungierte und die Meinungen für das abschließende Plenum zusammenfasst.

Die Anliegen der Teilnehmer waren bunt gemischt. Kritisiert wurden zum Beispiel die schwere Nachvollziehbarkeit der Regeln bezüglich Quarantäne. Auch die neue PCR-Test-Regelung wurde von Teilnehmern in Frage gestellt. Weitere Teilnehmer merkten an, dass der Geimpftenstatus "zu hoch" eingestuft werde.

In der zweiten Runde wurde die Frage "Vor was habe ich Angst?" diskutiert. Es entwickelten sich angeregte Diskussionen. Die zu Beginn angesprochenen Gesprächsregeln wurden gut eingehalten Ein Teilnehmer nannte die "Angst vor einer Endlosschleife, da in den Dritte-Welt-Ländern kaum Impfstoff vorhanden ist". Besonders intensiv wurde über die Sorge mancher gesprochen, dass die Spaltung der Gesellschaft womöglich nicht mehr zu kitten sei.

Da es viel Redebedarf gab, wurde die dritte und letzten Kleingruppen-Runde auf 30 Minuten verlängert. Dabei wurde darüber gesprochen, was man sich konkret wünschen würde, damit die Situation für einen besser wird.

Fußgängerzone bleibt tabu

In der Rottweiler Innenstadt drehten derweil erneut "Spaziergänger" ihre Runde. Die Fußgängerzone blieb aber tabu. Der Bereich vor dem Alten Rathaus war abgesperrt und wurde von der Polizei für die Fahrzeuge genutzt. Die Stimmung blieb zunächst weitgehend ruhig, der Verkehr geriet nicht wieder so ins Stocken wie an den zurückliegenden Montagen.

Interessant könnte es werden, wie die Stadtverwaltung am kommenden Montag mit der Situation umgeht. Da findet planmäßig der Fasnet-Markt statt. Ob gegebenenfalls eine Gegendemonstration genehmigt werden könnte, ist unklar.