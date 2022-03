1 Der Corona-Spaziergang in Rottweil Ende Januar – hier soll ein Hitlergruß gezeigt worden sein. Foto: Nädele

Weil er den Hitlergruß bei einem Corona-Spaziergang in Rottweil gezeigt haben soll, wurde ein 23-Jähriger angezeigt. Jetzt gibt es Neues zu diesem Fall.















Link kopiert

Rottweil - Rottweil ist zeitweilig das Zentrum der so genannten Montagsspaziergänge - unangemeldete Protestmärsche von Gegnern der Coronamaßnahmen - in der Region geworden. Dagegen hatte sich eine Initiative mit einer Menschenkette gebildet. Am 24. Januar waren beide Gruppen erstmals aufeinander getroffen und in diesem Zusammenhang gab es auch einige Anzeigen.

Erste Gerüchte widerlegt

Diese betrafen das Missachten der Maskenpflicht seitens einiger Teilnehmer aus dem Querdenkermillieu, aber auch eine Anzeige gegen einen 23-jährigen Mann, der einen Hitlergruß gezeigt haben soll. Gerüchte, es habe sich um einen Wohnsitzlosen gehandelt, der gar nichts mit dem Spaziergang zu tun hatte, hatte unsere Redaktion nach Recherche bei der Polizei widerlegt.

Inzwischen ist das Ermittlungsverfahren wegen des Hitlergruß von der Polizei an die Staatsanwaltschaft weiter gegeben worden. Diese hat das Verfahren vorläufig nach Paragraf 154 eingestellt. Das geschieht dann, wenn gleichzeitig ein Verfahren gegen einen Beschuldigten läuft, das so gewichtig ist, dass das neue Delikt strafrechtlich nicht sehr ins Gewicht fallen würde, so Erster Staatsanwalt Frank Grundke auf Anfrage. Und genau das ist bei dem 23-Jährigen der Fall.

Jetzt noch schwereres Delikt

Gegen den Mann aus einer Gemeinde im Bereich des Amtsgerichtsbezirks Oberndorf wurde inzwischen nämlich Anklage erhoben wegen gefährlicher Körperverletzung. Diese soll er bereits am 26. Juli 2021 in Oberndorf begangen haben. Wenn hier der Prozess stattgefunden hat, werde die Staatsanwaltschaft erneut prüfen, ob das Verfahren wegen des Hitlergrußes – also Zeigen eines Kennzeichens von verfassungswidrigen Organisationen – wieder aufgenommen wird, so Grundke.

Damit ist abermals ein Gerücht widerlegt, das derzeit die Runde macht: Nämlich dass das Verfahren deshalb eingestellt worden, sei, weil der Mann lediglich einem Bekannten gewunken habe. Dies ist nicht der Fall.