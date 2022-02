1 Statt einer Menschenkette wurde am Montag erstmals ein Zoom-Meeting durchgeführt. Foto: Nädele

Gegen Ende der Zoom-Konferenz am Montagabend war es bereits angeklungen, und auch mit einem Tag Abstand ziehen die Organisatoren um Elke Reichenbach und Peter Bruker ein positives Fazit des "Testlaufs". Wie es am kommenden Montag weitergeht, steht noch nicht fest.















Rottweil - "Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit der Veranstaltung", ließ Elke Reichenbach auf unsere Nachfrage verlauten. Am Dienstagmorgen hatte sie sich mit Peter Brcker abgestimmt, außerdem gab es auch eine längere Besprechung mit dem ebenfalls beteiligten Stadtjugendring.

Der richtige Ansatz

"Wir fühlen uns in dem Ansatz bestätigt, dass wir Brücken bauen und miteinander reden wollen", erklärte Reichenbach. Auch zahlreiche Teilnehmer des Meetings machten einen zufriedenen Eindruck. Zwar verringerte sich die Teilnehmerzahl im Laufe des Meetings von knapp 80 auf etwas über 50 am Ende, aber es wurde bis zum Schluss angeregt diskutiert. Bei einer spontanen Abfrage, ob eine Wiederholung der Veranstaltung erwünscht sei, stimmten gut zwei Drittel der noch anwesenden Personen mit Ja.

Mehrfach angeregt wurde auch eine Veranstaltung in Präsenz. Ob diese zu realisieren sei, ließ Reichenbach noch offen. "Das können wir aktuell noch nicht sagen. Fakt ist, dass wir während der Fasnet nichts machen werden, um auch das Brauchtum anzuerkennen. Dann ist ja schon Anfang März und man muss schauen, wie die Lage und die Bestimmungen sind."

So sei in der Corona-Zeit eine langfristige Planung schwierig. "Bisher sind unsere Ideen immer recht kurzfristig umgesetzt worden", erläuterte Reichenbach.

Lob für die Moderation

Viel Lob gab es von den Teilnehmern auch für die externe Moderation sowie die als "Schiedsrichter" eingesetzten Personen in den Kleingruppen. Auch hier sehen sich die Organisatoren in ihrer Idee bestätigt. "Die Gesamtmoderation in die Hände von Christoph Plum zu geben, war eine gute Entscheidung. Die Struktur der Konferenz wurde dadurch klar eingehalten." Zu erkennen gewesen sei laut Reichenbach auch, dass die Parteien in vielen Punkten gar nicht so weit auseinander sind. "Es war schön zu sehen, dass doch einige ›Spaziergänger‹ sehr offen das Gespräch gesucht haben."

Wie geht es nun am kommenden Montag weiter? Eine verbindliche Aussage kann Reichenbach noch nicht treffen, weitere Beratungen stehen an. Sie sagt aber: "Stand jetzt ist keine Menschenkette geplant."

Ein Dutzend Platzverweise

Mit Spaziergängern wird hingegen auch kommenden Montag zu rechnen sein. Am Montag waren es laut Polizeiangaben 800, die Tendenz ist damit weiter sinkend. Gegen zwölf Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Zudem gab es ein paar wenige Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten – hauptsächlich wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht. Zudem musste die Polizei zwischenzeitlich verkehrsregelnd eingreifen, da sich große Teile der Teilnehmer auf die Straße begaben und erst nach mehrmaliger Aufforderung diese wieder verließen.