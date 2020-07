Corona-Sommer Jede Menge Ausflugstipps fürs Wochenende

Egal ob an heißen Sonnentagen oder an verregneten Wochenenden - ein kleiner Ausflug ins Schwimmbad gefällt meist der ganzen Familie. Durch die Einschränkungen der Corona-Verordnung haben jedoch einige Bäder noch geschlossen. Unsere interaktive Karte gibt eine genaue Übersicht darüber, welche Frei- und Hallenbäder bereits wieder zum Schwimmen einladen. Hier geht's zur Bäder-Karte.

Damit auch bei schlechtem Wetter keine Langeweile aufkommt, haben wir auf unserer Website bereits neun wettersichere Ausflugstipps aus der Region zusammengetragen. Diese finden Sie hier.

Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Zum Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) gehören 25 original historische Gebäude. Sie wurden an ihrem ursprünglichen Standort abgebaut und im Museum genau so wieder aufgebaut. Mit viel Liebe zum Detail wurden sie eingerichtet, wie man es früher gemacht hätte - als ob sie noch bewohnt wären.

Im Rahmen einer Führung erfahren Erwachsene und Kinder beispielsweise, wie alte Mühlen arbeiten, ein Webstuhl bedient wird oder Werkzeuge geschmiedet werden. Aufgrund der Corona-Verordnung muss in allen Gebäuden eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Am Museumsladen gibt es eine Ampel, die anzeigt, ob Personen eintreten dürfen. Der Besuch ist ohne vorab gekauftes Ticket möglich, jedoch sollte möglichst bargeldlos bezahlt werden.

Infos unter www.freilichtmuseum-neuhausen.de

Zu Fuß in der Region unterwegs

Baiersbronner Sankenbachsteig- Schwarzwälder Genießerpfad

Der Genießerpfad Baiersbronner Sankenbachsteig bietet abwechslungsreiche Erlebnisse wie den Sankenbachsee, der Sankenbachwasserfall, naturbelassene Pfade und eine urige Einkehr in der Glasmännlehütte auf 777 Metern Höhe. Der anspruchsvolle Weg führt auf knapp 14 Kilometern durch die Schwarzwald-Region rund um Baiersbronn.

Start und Ziel des Weges sind am Parkplatz Sesselbahn in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Am Kienbächle entlang geht es zum Wildgehege und von dort aus an den Sankenbachsee. Er ist einer der fünf Karseen der Gemeinde Baiersbronn, die während der letzten und vorletzten Eiszeit entstanden sind. Der weitere Streckenverlauf führt anschließend über naturbelassene Pfade und einen mittelschweren Anstieg für geübte Wanderer (gutes Schuhwerk empfohlen) zu den Sankenbacher Wasserfällen. Anschließend geht es bergab bis nach Friedrichstal und zurück zum Startpunkt.

Infos zum ausgeschilderten Genießerpfad gibt es auf der Internetseite von Schwarzwald-Tourismus.

Auerhahnweg: Schwarzwälder Genießerpfad in Schramberg-Tennenbronn

Der Auerhahnweg in Schramberg-Tennenbronn (Kreis Freudenstadt) ist ein Premiumweg. Der Schwarzwälder Genießerpfad führt auf 10,5 Kilometern durch herrliche Wälder und über idyllische Wiesenpfade. Unterwegs gibt es immer wieder beeindruckende Fernblicke und schöne Rastplätze.

Beim Wanderparkplatz Remsbach gibt es einen Naturpark Infostern mit einer großen Übersichtskarte und Infos über das Wandergebiet und die Freizeitangebote. Der Auerhahnweg beginnt etwas unterhalb bei der Bushaltestelle. Der Weg ist durchgehend beschildert und mit Infotafeln rund um das Auerhuhn und die Region ausgestattet. Aufgrund der Länge von knapp elf Kilometern und einem Anstieg von 315 Höhenmetern ist der Weg für Familien und Kinder mit festem Schuhwerk geeignet.

Infos zum Genießerpfad gibt es auf der Internetseite von Schwarzwald-Tourismus.

Auf dem Rad durch die Region

Murgtalradweg "Tour de Murg"

Die Strecke führt durch das Murgtal im Nordschwarzwald fast in seiner vollen Länge. Sie ist ab dem Stadtbahnhof Freudenstadt und ab dem Bahnhof Baiersbronn durchgehend ausgeschildert. Die Bahnstrecke der Murgtalbahn, betrieben von den Karlsruher Stadtbahnen, verläuft parallel zur Strecke. Es empfiehlt sich also die leichtere Variante talabwärts Richtung Rastatt, soweit die Kondition und die Lust reicht, und dann die Rückfahrt mit der Bahn.

Die Tour führt von Freudenstadt über Baiersbronn, Forbach, Gernsbach und Gaggenau über Kuppenheim nach Rastatt. Die Strecke bietet rund 60 Kilometer Spaß für erfahrene Radfahrer.

Mehrtägiger Südschwarzwald-Radweg

"Schroffe Schluchten und schweizerische Mittelaltergassen, lichte Höhen und das tiefe Höllental" - so wirbt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) für die rund 250 Kilometer lange Rundtour durch den ganzen Schwarzwald. Der Radweg verläuft fast über die gesamte Strecke steigungsarm.

Begonnen werden kann je nach Belieben der Fahrer. Der Rundkurs ist in fünf Etappen aufgeteilt, die alle eine Übernachtungsmöglichkeit am Ende bieten. Genaue Infos zum Verlauf der Strecke und den Übernachtungsmöglichkeiten gibt es bei Komoot.