Corona-Sommer Jede Menge Ausflugs-Tipps fürs Wochenende

Burg Hohenzollern

Ganz oben auf der Liste der Ausflugsziele im Zollernalbkreis steht die Burg Hohenzollern. Sie ist der Stammsitz der preußisch-brandenburgischen sowie der fürstlich-katholischen Linie des Hauses Hohenzollern und zählt zu den meist besuchten Burgen Europas.

In der Schatzkammer sind neben der preußischen Königskrone zahlreiche Erinnerungsstücke an Friedrich den Großen, Königin Luise und weiteren Persönlichkeiten der deutschen Geschichte, die eng mit der des Hauses Hohenzollern verbunden sind, zu sehen.

Bei gutem Wetter können Besucher über die schwäbische Alb blicken. Und mit etwas Glück sieht man bei Dunkelheit in weiter Entfernung sogar die Lichter des Stuttgarter Flughafens. Das Open-Air Kino, das traditionell am ersten Juli-Wochenende stattfindet, sowie die Sternschnuppennächte im August mussten aufgrund der Corona-Verordnungen abgesagt werden.

Aufgrund der Corona-Richtlinien ist ein Besuch außerdem nur mit einem Online-Ticket möglich. Infos unter www.burg-hohenzollern.com.

Uhrenindustriemuseum Villingen-Schwenningen

Das Uhrenindustriemuseum befindet sich in den ehemaligen Fabriksälen der Württembergischen Uhrenfabrik, die 1855 von Johannes Bürk als älteste Uhrenfabrik Württembergs gegründet wurde.

Die Dauerausstellung in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) stellt die Geschichte der industriellen Uhrenproduktion dar - nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch unter Einbeziehung sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Aspekte.

Zu Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie liegen keine Informationen vor.

Mehr unter www.uhrenindustriemuseum.de

Zu Fuß in der Natur unterwegs

Wasser-, Wald- und Wiesenpfad bei Calw

Einer der Schwarzwald-Genießerpfade startet direkt in Calw am Schießberg. Er führt durch das Rötelbachtal, vorbei an der Ruine der Burg Zavelstein, zu einem Wildgehege und dem Wölflesbrunnen.

Der Rundweg hat eine Länge von etwa 14 Kilometern und 444 Höhenmetern. Da es sich um eine Wanderung für Fortgeschrittene handelt, wird festes Schuhwerk empfohlen. Der Weg verläuft auf Feld- und Waldwegen und ist durchgängig beschildert. Mehr Infos gibt es im Online-Portal www.ich-geh-wandern.de

Annis Schwarzwald Geheimnis

Ideal für Familien mit Kindern: Auf der zweieinhalbstündigen Wanderung "Auf den Spuren von Avalee" geht es um die gemeinsame Lüftung der Geschichte einer Zirkus-Seiltänzerin.

Rätselwanderer leihen sich bei dem Wander-Informationszentrum Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) einen Rucksack voller Kästchen und Schlösser mit zahlreichen Rätseln und Aufgaben aus. Anschließend kann die Tour beginnen. Das Spiel ist für rätselfreudige Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren konzipiert und eignet sich ideal für Gruppen, zum Beispiel für Kindergeburtstage.

Der Rucksack sollte vorab telefonisch unter Telefon 07442 / 841 466 reserviert werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website von Schwarzwald-Tourismus.

Traufgang Zollernburg-Panorama

Bei der Wanderung Zollernburg-Panorama ist der Name Programm. Vom Zeller Horn aus hat man eine Postkartenperspektive auf die Burg Hohenzollern. Exponierte Aussichtsfelsen, der 24 Meter hohe Aussichtsturm auf dem Raichberg, der Hangende Stein, Hallenbuchenwälder und die Fernblicke von der Traufkante bieten Panoramawandern pur.

Egal ob allein oder mit der Familie - den rund 16 Kilometer langen Traufgang mit 412 Höhenmetern schaffen auch ungeübte Wanderer in rund sechs Stunden. Start und Ende des komplett ausgeschilderten Rundweges ist am Parkplatz Stich in Albstadt-Onstmettingen (Zollernalbkreis).

Mit dem Rad durch den Schwarzwald

Loßburg Radtour - Ins Tal der Glatt

Von Loßburg (Kresi Freudenstadt) aus geht es in Richtung Dornhan. Einige knackige Anstiege warten dabei auf fortgeschrittene. Von Dornhan geht es bergab nach Glatt zum Wasserschloss (Kreis Rottweil). Dort lädt ein Café zu einer Pause ein. Weiter geht es nach Bettenhausen, Leinstetten und durch das Heimbachtal hinauf bis nach Romsgrund. Von dort geht es zurück nach Loßburg.

Die Strecke hat eine Länge von etwa 48 Kilometern, 888 Höhenmetern und dauert bei mittlerer Schwierigkeit etwa drei Stunden. Die genaue Routenbeschreibung und GPS-Daten für Fahrradcomputer können auf der Seite outdooractive heruntergeladen werden.

Fahrradstadt Albstadt

Rund um Albstadt (Zollernalbkreis) schlängeln sich unzählige Radwege über die schwäbische Alb. Egal, ob gemütlich mit einem E-Bike, über Stock und Stein oder querfeldein - die Touren bieten für jeden Radfahrer das richtige.

Der Gonso-rail mit Start an der Zollernalb-Halle in Truchtelfingen bietet auf einer Länge von 46 Kilometern und rund 970 Höhenmetern fünf Stunden lang Spaß für gut trainierte Mountainbiker.

Die Tour führt vorbei am Flugplatz Degerfeld, der Linkenboldshöhle und dem Aussichtspunkt Zellerhorn, von dem aus der Radfahrer bei einer Pause die Burg Hohenzollern bestaunen kann. Weiter geht es über den Zollersteighof, die Eyachquelle in Pfeffingen, Burgfelden, Margrethausen und das Lerchenfeld zurück nach Truchtelfingen.

Die genaue Routenbeschreibung und GPS-Daten für Fahrradcomputer können auf der Seite der Bikezone Albstadt heruntergeladen werden.