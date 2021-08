1 Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Corona-Zahlen im Kreis mit. Foto: © dusanpetkovic1 – stock.adobe.com

Das Gesundheitsamt informiert über die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Dienstag wurden 9839 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 6 zum Vortag).

Schwarzwald-Baar-Kreis - Seit Beginn der Pandemie wurden 10 102 (+ 7) Corona-Fälle bestätigt, die Genesenen sowie 214 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 49 Personen (+ 1). Die Neuinfektionen verteilen sich auf Blumberg (3), Dauchingen (1), Donaueschingen (1), Königsfeld (1) und Villingen-Schwenningen (1).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 16,9 (Stand Montag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 15,5 und am Montag vor einer Woche bei 10,8.

Das Kreisimpfzentrum bietet in der Tennishalle in Schwenningen, Waldeckweg 25, eine Corona-Schutzimpfung ohne eine vorherige Anmeldung an. Von montags bis freitags kann von jeweils 11 bis 19 Uhr jeder, der geimpft werden möchte, einfach vorbeikommen. Zudem gibt es diese Möglichkeit am Samstag, 21. August.